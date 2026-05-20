師傅點算丨嘉寶道長揭人死後魂去何處　In Lee師傅通靈尋人變尋屍

《師傅點算》講到三駕道長趙嘉寶先從道家角度講述人死後的世界，她說︰「人死後分三魂七魄，三魂分為天魂、地魂同人魂，由道教所講嘅『一氣而生』，天魂、地魂分別上天同入地，人魂就停留喺人間，即係我哋所講中陰身，所以就算祖先去咗投胎，都仲有呢部分留低，所以供奉祖先可以保佑你。」

昨晚三位師傅嘉寶、In Lee及裸泳大談死後世界。（公關提供）

嘉寶師傅細說十八層景象。（公關提供）

嘉寶師傅解釋十八層地獄係房號

嘉寶師傅表示只人魂要有後人一直供奉，據古書記載可以在人間停留逾3億年庇佑後人。而地魂會落到地府等候投胎轉世之前，會跟鬼差、判官先到孽鏡臺，回看今世功過及過往歷世的記錄，再判定去向。至於大家都熟悉的十八層地獄，原來並非在地底，她解釋︰「係平房嚟，道教經典記載十八層係講緊每一個空間，好似房號咁，代表有18個受罪嘅地方，好似講是非會勾脷筋，如果有其他罪孽就再罰。」受苦年期由十多年到過百年不等，直到投胎緣起才會結束。

嘉寶師傅細說十八層景象。（公關提供）

In Lee探討對死後世界的認知

通靈師In Lee對死後世界的認知，主要來自與靈體的接觸，她表示︰「根據眾生形容佢哋個世界都幾荒蕪，亦唔再擁有任何嘢，無事會喺身邊發生，自己一個孤零零。感覺好迷茫，唔知會去邊，特別係一啲遊魂野鬼、飄泊得耐會仲驚，又唔知等乜嘢，變成另一種痛苦。」她提到一單真實個案，當事人竟不知自己已經離世。

In Lee師傅通靈尋人變尋屍。（公關提供）

In Lee師傅通靈尋人變尋屍

事緣由In Lee師傅協助尋找一名失聯人士開始，她從通靈感覺，得知對方在一處狹窄、潮濕的地方，當時已有不祥預兆。果然沒多久接到警察通知發現對方屍體。此時靈體開始回復記憶，竟涉及一單謀殺案，她說︰「被殺嘅片段再次出現，靈體開始尖叫、面容扭曲變得瘋狂，樣越嚟越猙獰，怨念湧現。」最後經In Lee師傅勸告，並告知兇手已經落網，才將靈體安撫下來。