師傅點算｜道長爆修道人為親人續命減壽廿年　邪法遭反噬眾叛親離

撰文：亞瑟
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《師傅點算》5月26日晚主題「祈福小百科」，三駕道長趙嘉寶講到道教有一項「禮斗」的祈福方法，儀式中分別向斗姆元君、南北二斗星君請求消災解厄，所需用具包括︰代表福氣的米、用意洞照萬物的鏡、劍用來斬除妖氣、衡量福報的秤、尺讓人知進退守規矩及剪斷孽緣的較剪。

嘉寶師傅提到一樣名為「轉運」禮斗儀式，她說︰「可以由唔好變好，好似黑轉白咁。如果想續命可以掛七星燈。」她講到一單有關續命的故事，多年前有位修道的uncle，外母忽然得了急病入院，當時醫生已表明情況並不樂觀，嘉寶師傅說︰「全部家人都齊集醫院，唯獨呢位前輩uncle竟然消失咗3個鐘。」當該位uncle再出現的時候表現得好攰，卻好肯定外母可以大步檻過。果然外母奇蹟痊癒，但往後性格大反轉由節儉變成疏爽，跟uncle性格行為非常相近。最後謎底解開，uncle用廿年陽壽為外母續命，以命換命。

三駕道長趙嘉寶講到道教有一項「禮斗」的祈福方法。（官方提供圖片）

事主邪法求財遭反噬

In Lee師傅忠告要用正途求福，走偏想歪會得不償失。她分享一單經手處理的個案，話說早年有位女事主想發達卻越走越偏，她說︰「嗰位女士開頭走去供奉小朋友嘅乾屍，發覺真係掂喎。跟住再去買一啲動物乾屍，做成掛飾隨身帶住，認為會帶嚟好運同財富，又真係畀佢賺到一筆大錢。」之後越發心雄，走向邪道竟然走去呃身邊朋友金錢，導致眾叛親離。而好景不常往後女事主遭到邪術反噬，金錢運插水之餘，家中10歲不到的小朋友竟然有樣學樣，凡事以錢行先。In師傅說︰「要返學、溫書咩，都要媽咪畀錢先肯做。位小朋完全無自理能力，亦無辦法正常生活，所以每年都要搬屋轉校。」In師傅表示這類胡亂求法滿足慾望的做法，最終會招致禍患。

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