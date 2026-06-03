元彪讚洪金寶係大哥所以闊綽　直認成龍係孤寒：比較上孤寒啲囉

藝人元彪及劉家榮昨日（2日）出席「幸會25歲 - 香港電影資料館珍藏展」的活動，二人在接受傳媒訪問時表示很少機會這樣同台見面，元彪更笑指：「我諗係第一次添啊！」識於微時的二人講起當年做龍虎舞師的回憶，當年的「真打」，與今時今日的科技，二人都說了一遍。

元彪及劉家榮今日出席「幸會25歲 - 香港電影資料館珍藏展」的活動。(胡凱欣 攝)

元彪點名大讚劉俊謙

談到現今合作的藝人，元彪點名大讚劉俊謙：「佢個人都好活躍，同埋我覺得佢係可造之材，即係喺香港近年藝人嚟講，佢都比較上係幾進取。佢又打得又做得，所謂應該就係多少都要全面少少，就唔使學我呢啲咁誇張，即係打得、型仔、表演得、做戲得！」可見元彪對他評價甚高，他亦指可能因為劉俊謙與自己兒子年紀相約，加上戲中亦飾演自己的兒子，所以特別投緣。

元彪點名大讚劉俊謙。(胡凱欣 攝)

元彪笑指成龍細路仔年代先孤寒

對於談到「大哥」成龍，早前他提及到想重拍「福星」系列，元彪極力支持，他指雖然當中已經有成員離世，他表示成龍提出的一定能處理到：「我驚佢唔搵我添！一定啦我哋，我亦都有參與㗎嘛！」至於成龍最近被元華指性格孤寒，會給師弟分發快過期的食糧，同是師兄弟的元彪則笑指：「呢啲我諗細路仔嘅嘢嚟，即係細路仔年代。依家，應該唔會話太孤寒嘅，即係大家講嘅都係傾緊小朋友嘅時候，即係比較上孤寒啲囉。我哋就唔去參與，佢亦都冇話點樣對我孤寒，可能佢哋會接觸過呢樣嘢，但係我覺得都係大家一齊喺學校嗰啲年代。（即係以你認知嘅大哥就唔係咁嘅？）細個嗰時囉！」

元彪笑指成龍細路仔年代先孤寒。(胡凱欣 攝)

元彪都認同洪金寶是最好

而元華亦提到洪金寶是最好的，元彪都認同他這句：「洪金寶闊綽啲囉！大哥嘛！有對比嘅，大哥佢就做得比較好海量，可能師父最虐待佢就係大師兄，大師兄你一定要虐待啲師弟！即係教落係咁！師父系嚴謹啲。」