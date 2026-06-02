李家鼎現身與李泳豪拍片　大讚新抱照顧有加：佢哋對我太好

81歲的李家鼎近日因與大仔李泳漢「嬲爆」宣布脫離父子關係而成為焦點，卻在細仔李泳豪的YouTube頻道中表現出截然不同的一面。今日（2日）他現身與李泳豪合拍了首支影片，二人親切互動，擺明父子感情深厚，也藉此回應外界對家庭狀況的揣測。

李家鼎現身與李泳豪拍片。(影片截圖)

李家鼎身型消瘦但中氣十足

影片中李家鼎雖看似消瘦，卻精神飽滿，笑容中透露出細仔及新抱林妤謙（Agnes）的悉心照料。談到自己的近況，李家鼎語帶感激及中氣十足地表示：「我有個細仔同細新抱照顧得我好好，關心到我、服侍我。我嘅健康呢，一日比一日極速咁好，好快好，因為佢哋對我太好！」李泳豪也補充說，以前胃口欠佳的李家鼎，如今居然一天能吃上四餐，讓健康狀況大有改善。李家鼎笑著揭露：「新抱Agnes又𠱁我，又迫吓我啦！」鼎爺聽罷爽朗大笑。

李家鼎雖看似消瘦，卻精神飽滿。(影片截圖)

李泳豪唔畀李家鼎騎馬

李家鼎與李泳豪也在鏡頭前大方宣布，共同進軍YouTube頻道。對此，李家鼎展現了極高興致，不僅答應觀眾要在頻道中長示「煮圍頭菜、懷舊菜、新式煮法」，他更笑指可以讓「鼎爺廚房」重現：「無所謂！鍾意就我可以煮。」二人更計劃重遊九龍城等地，分享香港典故與電影歷史。李泳豪更透露，李家鼎曾熱衷騎馬，但因安全考量已禁止年過八十的他再上馬。李家鼎坦然道：「而家年紀大，跌唔起喇嘛，八十幾，一跌落嚟就散晒。」雖然無法親身策馬，但他仍對騎術充滿熱情。