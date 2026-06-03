「TVB御用宮女」張韋怡勝訴獲賠312萬　曾遭姑仔誹謗激動到小產

現年41歲有「無綫御用宮女」之稱的張韋怡（Gogo）指控其「姑仔」潘碧玉在Facebook造謠誹謗她，並向傳媒報料稱她「貪慕虛榮」挪用家翁100萬港元等，令她情緒激動導致小產，入稟告潘碧玉誹謗並索償至少468萬元，姑仔隨即作出反申索。近日，法官裁定姑仔須賠償張韋怡逾312萬港元及利息，姑仔的反申索則被駁回。

張韋怡亦有在清裝劇《天命》中演出。（電視畫面）

姑仔潘碧玉造謠誹謗張韋怡「貪慕虛榮」

張韋怡表示，自己替潘家生下孩子後，獲家翁贈送百萬港元，引來姑仔心生妒忌，又透露姑仔潘碧玉的丈夫身為富二代卻沒有賺錢的能力。不過潘碧玉對其說法予以反駁，自稱自幼家境優渥、從不愁物質開支，絕不會因為張韋怡拿到百萬贈款便心生妒忌。早在2020年6月，潘碧玉透過社交平台發聲，並接受傳媒訪問時，直指張韋怡「貪慕虛榮」、「貪錢程度令人咋舌」。她補充，當初潘父贈送的一百萬元是孩子的教育基金，但張韋怡卻私自動用這筆錢，供自己到北京讀書。

潘碧玉(白衣)稱她不會因張韋怡得100萬而妒忌，因她生於潘家好富足，又指潘宅面積大，並有升降機。(朱棨新攝)

姑仔表示張韋怡企圖侵吞家族財產

遭張韋怡接連指控後，姑仔潘碧玉隨即提出反控告，反指對方惡意造謠誹謗，誹謗她「操作邪術」置其於死地，「落降頭」、 「養鬼仔」、「把家中觀音像用紅布遮眼」、聘請工人「做好多恐怖嘢，好似對小朋友吐口水」、「多年來係慣犯借欺凌誣捏入門嫂嫂，隔空攻擊兩個哥哥，侵略謀奪利益為實」等。潘碧玉表示，張韋怡真實目的是企圖侵吞家族的財產。

原告張韋怡。(朱棨新攝)

姑仔「挪用公款」貼文仍構成誹謗

法官提到，姑仔潘碧玉曾於Facebook發布貼文，用「邪惡、貪婪、虛榮及不誠實」等字眼形容張韋怡，文內亦提及張韋怡在獲贈百萬款項後，隨即報讀逾百萬的課程。法庭經研判後認為，一般正常人看到帖文，不難解讀成張韋怡私自把這筆錢用於自己的學業上。

張韋怡（IG@gogocheungcwy）

官裁定姑仔須賠逾312萬元及利息

法官裁定，潘碧玉的誹謗言行令張韋怡飽受精神煎熬與身心損傷，當中還包含流產造成的心理創傷。法庭判決潘碧玉須向張韋怡作出300萬元補償性賠償，連同12.7萬元的特殊損失賠償以及相關利息。雖然雙方都要求道歉聲明，但法院最終決定，不會頒令任何一方提交書面道歉。

案件編號：HCA 1500/2020