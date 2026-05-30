因葵出殯｜雷有輝憶摯友一度哽咽　爆對方生前放棄治療：交畀上天

著名填詞人因葵（陸謙遊）早前不幸離世，終年60歲，其家人於今日（30/5）為他舉行告別儀式。因葵生前在樂壇廣結良緣，曾與多位重量級歌手及樂隊合作，其中與太極樂隊更是合作無間。今日太極樂隊的雷有輝、鄧建明（Joey Tang）等亦特別到現場，向這位多年摯友作最後悼念。

著名填詞人因葵（陸謙遊）早前不幸離世，終年60歲。（IG@Christopher Loak）

其家人於今日（30/5）為他舉行告別儀式。（吳子生攝）

雷有輝和鄧建明向好友作最後道別。（吳子生攝）

儀式莊嚴肅穆 家人捧遺照難掩傷痛

告別儀式於中午12時30分正式進行，過程莊嚴而肅穆。太極四子在儀式期間神情哀傷，對痛失這位才華橫溢的音樂伙伴顯得依依不捨。儀式約於下午1時結束，工作人員將包圍著百合與太陽花鮮花花圈的深褐色木質靈柩，合力抬上靈車。隨後，一名身穿黑色素服的女親人雙手捧著因葵的遺照緩緩登上靈車，神情哀傷。靈車隨即移師至柴灣哥連臣角火葬場進行火化儀式，送別這位一代樂壇才子走完人生最後一段路。

家人難掩傷痛。（吳子生攝）

家人難掩傷痛。（吳子生攝）

抬上靈車。（吳子生攝）

抬上靈車。（吳子生攝）

雷有輝談好友離世 透露因葵生前放棄治療

儀式完結後，太極樂隊成員雷有輝接受《香港01》訪問談到好友的離世時，他坦言事出突然，心中充滿不捨，他一度哽咽表示：「都……無諗過咁快嘅。因為都知佢身體有啲問題啦。咁……諗住佢，佢自己嘅個人意願就……唔接受任何嘅治療啦，咁……係啦，咁就……交畀上天嘅安排啦。」雷有輝透露，因葵在離世前已經住院數星期。被問到因葵在醫院期間是否有向他透露身體很辛苦，雷有輝忍痛表示：「都係有痛囉，係啦。」

雷有輝談好友離世。（吳子生攝）

送別好友。（吳子生攝）

讚揚因葵留下美好功課 盼其在另一世界安息

提及好友生前有沒有留下什麼遺願，或是交代兄弟們幫忙處理的事情，雷有輝由衷地讚賞因葵為世人留下的音樂財富：「佢就話，佢交咗畀我哋嘅功課，做得好好。」被問到有否夢見因葵？雷有輝神色黯然，但亦自我安慰地透露，自己最近夢見了許多故人，相信因葵在另一個世界並不孤單：「呢排見到好多人呀，唔知點解。可能佢哋已經玩得好開心，喺第二個地方。係啦，即係佢哋其實有佢哋嘅天地。」

雷有輝面對好友離世，受訪時一度哽咽。（吳子生攝）

對於因葵具體的死因與病情報導，雷有輝則抱持尊重家人的態度，不願多作透露：「我諗唔方便透露啦，因為佢家人都無講嘅話。總之，都係病囉。」最後被問到太極兄弟們之後會否協助照顧因葵的家人，雷有輝沉重地吐了一口氣，表示：「呢啲……即係我哋自己會去安排嘅。」