愛回家｜葉蒨文傳被陳浚霆「打毒針」踢出劇組 ：假如真我點知啫

近年無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》不時傳出人事變動，近日網上更有驚人爆料，暗指劇中飾演「風少」的陳浚霆涉嫌在背後「打毒針」傷害同劇演員。爆料更點名指出，劇中飾演「Candy」的葉蒨文（Sophie）以及曾展望（Donovan），就是因為慘遭「打毒針」而雙雙被踢出劇組，一時間引起網民熱烈討論。

葉蒨文高EQ回應人事變動 。（胡凱欣攝）

葉蒨文高EQ回應人事變動 。（胡凱欣攝）

角色消失葉蒨文笑談去向：去咗哈爾濱結婚

今日（29/5）葉蒨文出席無綫電視節目巡禮，接受《香港01》訪問時笑言：「我唔知喺第幾集，就去咗哈爾濱結婚，未返過嚟。不過都希望，之後如果有一個大結局，可以同觀眾見面。」

至於網上盛傳陳浚霆「打毒針」的傳聞，葉蒨文直言自己也是聽到記者提起才知道，更幽默地反問是誰編造出如此戲劇性的故事：「網上面啲人係點樣講㗎？係咩？等我上網睇吓先！不過如果……假如真係有人打毒針，我哋點會知啫。」

有傳「風少」陳浚霆「打毒針」，令葉蒨文被踢出劇組 。（ig@chandrew117）

曾展望與葉蒨文已好耐冇喺《愛回家》出現。(資料圖片/葉志明 攝)

高EQ回應人事變動 盲目考究走因「無意思」

被問到私下與陳浚霆的關係，以及是否相信對方是這種人時，葉蒨文表現得非常豁達，認為不需要過於深究網上傳言，最重要是活在當下：「我又覺得唔使點樣去睇，因為有啲嘢其實你想去考究點解走、或者點樣，冇意思㗎，你根本唔會知道一個答案。我自己就覺得，我依家過得開心唔開心？都幾開心吖！我就相信公司畀我嘅安排就係最好嘅安排，跟住去囉。人係冇辦法控制所有嘢嘅，但係我哋面對到任何事情嘅時候，就可以自己去決定用咩心態，同埋點樣喺嗰度再創造機遇同機會。」

她亦透露，以往在劇組中與陳浚霆的合作機會其實並不算多，通常都是一大班人一起拍攝，因此對對方的為人「唔算太了解」。最後，談到這次的「毒針風波」，葉蒨文笑稱覺得這個傳聞非常新穎：「我都覺得意外嘅，因為好似之前都冇聽過有呢啲嘅新聞炒出嚟。我會覺得呢個題材好新穎囉！」

葉蒨文話同陳浚霆唔太熟。（胡凱欣攝）