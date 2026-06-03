金俊秀爆私生飯變態行為心理陰影大　廁所尾隨、金在中宿舍被強吻

韓國偶像光鮮亮麗背後，時常背負不為人知的辛酸，無論男女都可能碰到私生飯（意指追蹤明星私生活的極端粉絲）騷擾，東方神起出身的男星金俊秀日前登上成始璄的YouTube節目，聊起偶像時期曾被粉絲尾隨到廁所，隊友金在中還在宿舍被強吻，種種變態行徑讓他們都留下心理陰影。



金俊秀回憶，之前遇過粉絲在他上廁所時，直接出現在隔板旁邊要簽名。

金俊秀爆被私生飯尾隨上廁所。（IG＠xiaxiaxia1215）

更多金俊秀爆料內容，隊友金在中也被騷擾：

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他表示：

我去上廁所的時候，女粉絲從隔間走出來，還站在旁邊索要簽名，造成心理很大的創傷。

他無奈表示，還曾有才剛辦完新的手機號碼，在回宿舍的車上立刻接到私生飯打來的電話，對方冷笑：「你以為我會不知道嗎？」，讓他當下精神差點崩潰。

成員們的宿舍也曾被粉絲非法闖入，金俊秀表示，某次跟成員們在宿舍看恐怖片，他不自覺地往門口看，因住處門口感應燈突然亮起來，於是出去檢查，竟然驚見一名女子躲在門旁邊，

我把她趕出去之後才睡，但後來又有聲音，睜開眼發現二樓有一雙女生的腿正在走動。

金俊秀透露，隊友金在中更曾經被私生飯親過，雖然經紀人第一時間控制住入侵者，但對方在警察到場後態度仍不改，甚至露出詭異笑容，過程相當驚悚，可說是整個20幾歲的青春，都活在被私生飯騷擾的恐懼之中。

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