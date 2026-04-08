張凌赫《逐玉》爆紅遭私生粉人肉擋車　王鶴棣被死纏爛打終出手

內地娛樂圈近期的「私生飯」（意指追蹤明星私生活的極端粉絲）及與代拍亂象越演越烈，甚至到了危及藝人人身安全與嚴重侵犯私隱的瘋狂地步。從高鐵站的人肉擋車、強闖寓所盜竊，到公然造謠與惡意滋擾，粉絲的失控行徑不僅讓藝人飽受折磨，更屢次挑戰法律與道德底線，引發社會各界甚至是官方的高度關注。



內地男星張凌赫近日在高鐵站被大批私生及代拍包圍、推擠，更有人因此爆發爭執，場面一度混亂。（微博）

張凌赫高鐵站遇大亂

在這波追星亂象中，受害的圈中藝人多不勝數。因主演劇集《逐玉》而爆紅的男星張凌赫，日前出發前往長沙錄製綜藝節目時，遭遇了極度混亂的追星場面。由於行蹤外洩，大批粉絲及代拍在高鐵站的電梯及樓梯間瘋狂奔走追擠，現場尖叫嘶吼聲不斷，甚至有民眾不慎跌倒，險象環生。

《逐玉》中的張凌赫。（官方劇照）

其中一名私生粉更以「人肉擋車」的方式攔截張凌赫的保母車。（微博）

最令人震驚的是，一名女子竟以「人肉擋車」的方式攔截張凌赫的保母車，被勸阻時更發難大喊自己「有病」。對此，張凌赫工作室發表嚴厲聲明，斥責此舉逾越道德底線並威脅公共安全，張凌赫本人也親自發聲，呼籲大眾遵守秩序，將支持放在安全的地方。

工作室怒發聲明警告，就連張凌赫也無奈發聲：不喜歡這樣跟大家見面（微博）

工作室怒發聲明警告，就連張凌赫也無奈發聲：不喜歡這樣跟大家見面（微博）

王鶴棣怒打私生手機

同樣深受其害的還有男星王鶴棣，他在結束一場籃球活動後遭疑似私生飯死纏爛打，對方甚至將手機幾乎貼到他的臉上狂拍。感到被嚴重侵犯的王鶴棣忍無可忍，直接出手猛力撥開對方手機。大批網民事後力挺他屬正當防衛，其後援會亦表態將配合工作室追究相關的法律責任。

王鶴棣忍無可忍出手打落私生飯的手機。（微博）

王鶴棣（微博）

虞書欣機場惹混亂 王一博私隱遭惡意洩露

頂流小生與花旦過往也曾因極端粉絲行徑險釀大禍或陷入嚴重爭議。女星虞書欣在2024年曾為躲避私生飯追車，竟在高速公路上倒車，過程極度危險。日前她飛往馬來西亞吉隆坡機場時，雖獲逾六百名粉絲接機，但部分粉絲不理會阻塞通道直接坐在地上等候，為免引發進一步混亂，她僅禮貌揮手便迅速離開。

內地女星虞書欣（微博）

虞書欣於吉隆坡機場獲逾600名粉絲接機，場面一度造成擁擠。（微博）

另一方面，男星王一博的私生活也長期遭到嚴重踐踏。今年3月有自稱「私生」的帳號在外網惡意發布王一博的「出入境記錄」與「購物清單」等極度私密的信息，並藉此關聯其戀情傳聞進行造謠。其經紀公司樂華娛樂隨即發佈聲明，怒斥相關爆料為惡意構陷與不實言論，宣布已採取報警及民事訴訟等法律手段追責，強調對違法行為絕對零容忍且會一追到底。

今年3月有自稱「私生」的帳號在外網惡意發布王一博的「出入境記錄」與「購物清單」等極度私密的信息。（微博）

其經紀公司樂華娛樂隨即發佈聲明，怒斥相關爆料為惡意構陷與不實言論。（微博）

擅闖寓所與圍堵滋擾 眾星飽受極端行徑折磨

除了在公開場合遭到圍堵，藝人的私領域也頻頻失守。男星王安宇的住宅遭人擅闖並竊取私人物品，其工作室在事前多次勸阻深夜跟車無效後，已無奈將違法證據移交公安機構。

其工作室亦已多次發表聲明。（微博）

男星王安宇的住宅多次遭人擅闖並竊取私人物品。（微博）

年僅十五歲的藝人楊博文在返回酒店時，更遭粉絲惡意反覆按住電梯開門鍵，嚇得他瑟縮一角受困長達十分鐘，活動保安團隊亦因此遭譴責未盡力照顧未成年人士。

楊博文相片（微博）

藝人楊博文在返回酒店時，更遭粉絲惡意反覆按住電梯開門鍵，嚇得他瑟縮一角受困長達十分鐘。（微博）

此外，人氣男星劉宇寧此前在直播時，遭粉絲非法獲取私人號碼並瘋狂致電滋擾。他當時對著鏡頭直言對方根本沒有資格獲得他的回應，並無奈表示自己已經習慣，因為這絕非第一個也不會是最後一個打來的騷擾電話，懇求外界在喜愛之餘能保留一點尊重與分寸。

人氣男星（微博）

劉宇寧此前在直播時，就遭粉絲非法獲取私人號碼並瘋狂致電滋擾。（微博）

官方修法嚴打越界追星 最高可判七年有期徒刑

面對日益猖狂的瘋狂追星行徑，內地相關部門已採取更嚴厲的法律手段予以整頓。根據2026年新修訂的《治安管理處罰法》，跟蹤、圍堵及滋擾等行為可面臨拘留及罰款的處分；而非法獲取及販賣藝人行程資訊等行為，更涉嫌侵犯公民個人信息罪，最高可判處七年有期徒刑。官方以重罰遏止這股不良風氣，希望能為藝人討回應有的隱私與人身安全。