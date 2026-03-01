31歲女星再遭私生飯騷擾　追車跟蹤變道都搣唔甩　罕動怒下車對峙

大陸女星白鹿憑藉多部話題劇成為當紅女星，一舉一動都是外界焦點，然而高人氣也帶來不少困擾。



2月26日白鹿遭私生跟車，司機雖多次嘗試變換車道試圖甩開跟車者，對方仍緊跟不放。面對如此逾矩的行為，向來好脾氣的白鹿也難掩怒火，索性要求停車，並親自下車要「正面對決」。

白鹿（微博@白鹿）

近日白鹿遭私生飯跟車向來好脾氣的她也難掩怒火，索性要求停車，並親自下車要「正面對決」：

從流出的側拍畫面中可以看到，白鹿下車後神情異常嚴肅，眼神犀利地掃視周圍車輛，試圖揪出隱藏在車陣中的跟蹤者，但最終未能在現場抓到人。而白鹿嚴肅神情，顯然對私生行為感到疲憊與無力，讓大批粉絲直呼：「看了好心疼！」

綜合陸網資訊，這並非白鹿首次遭私生騷擾。她曾在凌晨接過不出聲、僅傳來詭異呼吸聲的電話。也曾發生過私生潛入她下榻的酒店樓層亂按門鈴，甚至近距離圍堵保母車偷拍，並發布挑釁影片挑戰底線。

對此，白鹿工作室隨即發表嚴正聲明，痛批這類惡性行為不僅嚴重侵犯藝人隱私，更危及道路交通安全。工作室強調：「我們尊重每一份喜愛，但也絕不縱容任何越界！」。經紀公司表示，針對這類「屢教不改」的行為，將採取法律手段維權，不再姑息，呼籲大眾將焦點回歸作品，給予藝人應有的空間與尊重。

白鹿工作室也就此事情發文聲明。（微博@白鹿資訊站）

白鹿本名白夢妍，她曾遠赴韓國參加SM娛樂選秀，但未選上，隨後轉而從事模特兒行業。約2015年她簽入名製作人于正旗下，白鹿展現驚人韌性，在《鳳囚凰》一人分飾兩角嶄露頭角，2021年更以《周生如故》中淒美跳樓的「時宜」一角哭碎全網心。近年她佳作不斷，包括仙俠劇《長月燼明》、甜寵劇《以愛為營》以及《寧安如夢》。而今年開年就有新作《唐宮奇案之青霧風鳴》，人氣再衝高。

