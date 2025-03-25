39歲昔日男神宣佈榮升伯爺笑言「偶像界第一人」從小被領養身世慘
撰文：TVBS新聞網
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韓國男星金在中昔日曾為男團「東方神起」成員，擁有帥氣外型和天生好歌喉，後來和朴有天、金俊秀單飛另組JYJ也紅極一時，無奈因朴有天染毒團體剩2人。然而年僅39歲的金在中，昨（24）日無預警驚喜宣布自己「榮升伯爺」！
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金在中昨在IG發出一則限時動態，照片中的他站在後台，文字寫道「姪子的家庭迎來了新生命」，他還說「再過10個月我就要做伯爺了！」並自稱是「偶像界第一位伯爺」。
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2001年出道的金在中，前年創立個人公司「Inkode娛樂」，擔任CSO職務。然而他過去透露自己其實從小就被領養，只因原生父母無力扶養，金在中先前還和高齡近80歲的養母一起現身談話節目分享領養細節，也是因為如此善心的一家人，才成就了偶像。
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