NMIXX海嫄酒店直播慶生遭私生飯騷擾：鐳射筆掃射入房　集體尖叫

韓國人氣女團NMIXX隊長海嫄（Haewon）近日在酒店開啟直播與粉絲互動，原想分享慶祝生日的喜悅，不料過程竟遭到私生飯（入侵隱私的極端粉絲）嚴重騷擾。



直播中不僅有鐳射筆綠光直接射入房內，樓下更傳來陣陣尖叫聲，海嫄從驚訝轉為不悅的神情全被鏡頭錄下，引發網絡熱議與粉絲憤怒。

海嫄在Instagram分享的慶生相片（Instagram@nmixx__ohhaewon）

慶生直播變調 房內驚見鐳射綠光

影片中，海嫄當時正坐在酒店房間內溫柔地與粉絲聊天，背景還布置著慶生的氣球。然而，直播進行到一半，一道明顯的綠色鐳射激光突然在房間牆面與天花板上快速掃射。海嫄察覺異狀後臉色一變，立刻轉頭看向窗口，神情顯得十分不安，甚至一度脫口而出：「Hey, what are you doing?（嘿，你們在幹什麼？）」試圖制止窗外的騷擾行為。

私生飯酒店下集體狂吼 海嫄苦笑勸：快回家吧

除了鐳射筆騷擾，酒店樓下隨即傳來多名私生飯的集體尖叫，大聲呼喊：

「海嫄啊！」

「生日快樂！」



巨大的音量在靜謐的夜間顯得格外突兀。海嫄起初被突如其來的叫聲嚇到摀住嘴巴，露出驚恐的表情。

海嫄聽到窗外有大批粉絲吼著祝她生日快樂，頓時間嚇壞。（Instagram@nmixx__ohhaewon）

儘管受到高度騷擾，海嫄仍展現高度修養，勉強擠出笑容對著鏡頭回應：「謝謝，但是......謝謝。」隨後她走向窗邊（或對著窗外方向）無奈地喊話：「不好意思喔，快點回家吧，一定很累了吧。」試圖以溫柔的方式勸離這群過激的粉絲。

神情逐漸凝重 粉絲痛批：保護不周

隨著騷擾行為持續，鐳射光二度射入房內，海嫄原本燦爛的笑容消失，取而代之的是嚴肅且不悅的神情。雖然海嫄最後仍打起精神對鏡頭揮手告別，並祝明天的演出加油，但整段過程已讓收看直播的粉絲感到心疼不已。

事件曝光後，許多網友與粉絲（NSWER）紛紛留言痛批：

「這已經是恐怖攻擊的等級了」

「好可怕！私生飯的行徑完全是恐怖跟蹤狂」

「鐳射筆能確認樓層……？」

「私生飯不是粉絲，是犯罪者」

「以後不能在窗邊開直播～～ 超危險的好可怕」



呼籲大眾理智追星，尊重藝人的私生活與安全。

