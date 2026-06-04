賈思樂曬與楊寶玲合照　昔日港姐冠軍凍齡不變幸福滿瀉惹人羨

現年59歲的楊寶玲（Pauline），在1987年參選香港小姐時，撃敗同屆大熱門邱淑貞與李美鳳，一舉奪得冠軍及「國際親善小姐」兩項殊榮。任內她代表香港出戰世界小姐獲頒「亞洲皇后」，其後在環球小姐競選中躋身五強，成績斐然。



楊寶玲（Pauline）。（網上圖片）

網民驚嘆凍齡美貌

雖然楊寶玲淡出娛樂圈多年，但與圈中好友情誼不減，賈思樂遠赴美國難得相約定居拉斯維加斯的楊寶玲與其丈夫Gavin聚會，他事後在社交平台分享多張合照，留言寫道：「很高興與我親愛的朋友Pauline和Gavin在拉斯維加斯度過了一個美好的夜晚！我們下次再見面，保重。」難得露面的楊寶玲，外貌與肌膚狀態幾乎不見歲月痕迹，與當年選美時期的模樣相差無幾，網民紛紛留言大讚她凍齡有功，賈思樂亦深表認同。

楊寶玲與賈思樂合照。（IG@louiecastro1818）

嚴守飲食戒律

楊寶玲卸任後曾擔任電視節目主持及參與電影演出，作品包括《大都會》、《他來自江湖》及《飛龍猛將》等。1992年她離開TVB，至1999年正式淡出幕前，轉戰商界並在六福集團擔任非執行董事及代言人，事業轉型同樣有聲有色。

重遇初戀收穫幸福

楊寶玲的感情路可謂先苦後甜。她於1994年與音樂人陳容森在澳洲低調結婚，惜婚姻僅維持三年便告終，當時更有傳男方不滿她公開離婚消息，惡意散播不實言論令她形象受挫。2002年，她與美籍華人黃延年再婚，婚後高齡誕下兒子Nathan，惟因專注事業與丈夫聚少離多，最終在2014年結束十二年婚姻。經歷兩段失敗婚姻後，楊寶玲於2015年在舊同學聚會上重遇初戀情人Gavin，二人愛火重燃，拍拖三個月後便決定結婚。她帶着兒子Nathan與Gavin及其兩名女兒組成五口之家，一家人相處融洽，楊寶玲與兩名繼女更猶如三姊妹般親密。