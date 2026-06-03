李家仁醫生堅持唔退休最新狀態曝光　拒做全職歌手自爆：搵唔到錢

現年73歲的著名兒科醫生李家仁，當年以《小明上廣州》系列的兒歌紅遍全港，深得人心，被譽為「兒歌醫生」。日前他驚喜獲邀擔任TVB節目《流行都市》嘉賓，大談兒科醫學知識及個人近況。



73歲李家仁醫生任TVB節目《流行都市》嘉賓。（《流行都市》節目截圖）

73歲李家仁現身掀熱議

久未露面螢幕的李醫生，瞬間勾起大批網民的「童年回憶殺」，其近況更迅速成為網上熱話。不少網民看過節目後，感嘆歲月催人老，直指李醫生外表確實蒼老了不少，但最令人欣慰的是他依然對答如流，思路非常清晰，精神狀態相當不俗。

73歲李家仁醫生在節目中對答如流，思路依然非常清晰，精神狀態相當不錯。（《流行都市》節目截圖）

堅守天職未退休笑言繼續掛診睇症

李家仁醫生在節目中向主持及觀眾透露自己其實依然未退休，目前仍然有繼續掛診睇症，堅持守在前線為小朋友的健康把關。談到退休話題，李醫生笑言：「退休未得啦，因為呢，你一路做嘢好開心，小朋友見到就開心㗎喇」，行醫幾十年的他表示，最滿足的就是看到小朋友痊癒後的開心笑容，這份使命感無可替代。

李家仁醫生透露自己依然未退休，目前仍然有繼續掛診睇症。（《流行都市》節目截圖）

昔日多首兒歌爆紅堅拒做全職歌手

相信不少港人對李家仁醫生都不會陌生，當年他跨界做「兒歌歌手」，主唱的經典洗腦兒歌《小明上廣州》、《小明坐火車》唱到街知巷聞。他在節目中罕有分享當年點滴，雖然《小明》系列大受歡迎，但他坦言從未打算做全職歌手，更幽默自爆：「我知道我哋兒歌呢啲搵唔到錢，人哋想睇後生又有型嘅（歌手），會有好多女Fans，我哋邊有。」他強調當年出歌純粹是出於對小朋友的喜愛與個人興趣。比起發展演藝事業，李家仁醫生顯然更看重自己的醫生天職。