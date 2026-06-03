李蕙敏21歲發現領養身世　自爆童年常遭體罰靠婚姻解開心結

《又係時候同一天講再見》6月3日晚起一連三集，主持人陳志雲邀請到歌手兼演員李蕙敏（Amanda）擔任嘉賓。從二人女子組合Echo出道，憑《（你沒有）好結果》奠定「怨婦歌后」地位，到近年回歸影壇突破形象，李蕙敏在節目中坦誠分享演藝路上的種種經歷，與英籍丈夫的相戀經過，以及被領養的身世故事。

陳志雲邀請李蕙敏擔任嘉賓。（公關提供）

陳志雲邀請李蕙敏擔任嘉賓。（公關提供）

李蕙敏願為新戲角色素顏上陣

李蕙敏在新戲演繹吸毒者、被虐者及母親多重身份的高難度角色，被問到接拍時是否已知悉角色造型，她笑言：「我第一件事同導演講，係咪要唔化妝？導演話『好呀』。好老實，平時都係貪靚，配合角色就唔諗啦！」她透露接拍前已看畢整部劇本，認為角色情緒相當複雜，坦言:「得場戲嘅篇幅，要眾一睇就覺得說服到佢哋就係呢個角色、呢個人物。」她為此做了大量功課，包括研究角色的心理狀態、身體語言，甚至揣摩毒品種類。

李蕙敏願為新戲角色素顏上陣 。（公關提供）

李蕙敏謙虛回應好評盼奪金像獎

對於不少觀眾未能認出她，並大讚演技出色，Amanda坦言從未想過會有如此反應，謙虛回應：「無論唱歌、演藝，我覺得永遠都係我哋做好件事先，反應好唔好，都係睇觀眾、樂迷 ，呢嘢反反係係被。只不過係，自己心目中嘅標準，如果自己覺得達到滿意喎，第一浸已經好開心啦。」至於若能獲得金像獎提名，她直言：「梗係開心啦，如果可以嘅話。同埋九幾年嘅時候都有參與過，畢竟咁多年，但睇下囉，睇下上天嘅安排。」

李蕙敏於1998年加入寶麗金時獲校長看好會拿「最受歡迎女歌手」獎，不過至今仍未奪得這個獎項。。（IG/ @amanda_lee_wai_man）

李蕙敏不介意被稱為「怨婦歌后」

回顧歌唱生涯，Amanda十三、四歲時參加歌唱比賽入行，其後與區海倫組成女子組合Echo。被問到當年拆夥是否因為不和，她澄清：「唔係，其實你知一齊合作，當然會有夾嘅反同唔夾嘅反，實有嘅。」她與填詞人黃偉文（Wyman）亦有深厚淵源，曾於商台一齊主持節目《樂迷騷擾》。她指：「我無記錯，應該係我哋搵佢第一個填詞。」Wyman為她填詞的第一首作品是《活得比你好》，其後再為《（你沒有）好結果》填詞，令Amanda成功奠定「怨婦歌后」的形象。被問到是否介意被標籤為「怨婦」、「慘情歌后」或「怨后」，她大方表示：「其實無乜所謂，呢啲都係 眾留畀你嘅。」

從《你沒有好結果》，到現在幸福滿滿的「李（蕙敏）有好結果」。（FB圖片／Amanda Lee 李蕙敏）

李蕙敏大讚丈夫有家庭觀念

談及感情生活，Amanda表示與英籍丈夫Serge Micallef在一間Jazz Club認識。被問到喜歡對方甚麼，她坦言因為Serge十分重視家庭觀念。她憶述拍拖後第一個聖誕節，Serge主。邀請她一起佈置聖誕樹。她笑言：「得意喎，未試過喎，有人Dating做呢啲幾好喎，我覺得幾溫馨。」幾年後隨Serge回到英國家中，她更發現聖誕襪寫着自己的名字，當下感動不已，覺得自己真正成為了對方家庭的一份子。

當年李蕙敏亦有參與過「饑饉30」的閉幕音樂會。（Facebook︰Amanda Lee 李蕙敏）

李蕙敏被求婚時刻意回「Yes, maybe」

二人拍拖三年後結婚，談到求婚過程，Amanda憶述一次與Serge外地旅行時，對方突然邀請她到酒店房內的泳池。當時Serge緊張得大汗淋漓，從袋中拿出戒：並問：「Would you say yes? Marry me?」Amanda笑言：「我特登望住佢唔講嘢，跟住佢就好驚，我話『 Yes, maybe』。」她承認自己「有啲衰」，但就是想享受下那一刻的甜蜜，又想感受對方緊張的心情。

如今夫婦二人育有一名八歲養子Michael，Amanda形容兒子「異常活潑、開心男仔、好Sweet」，經常寫卡及紙條給自己表達愛意。被問到只有一個小朋友是否足夠，她笑說：「More than enough，真係好辛苦㗎。」但她從不後悔，反係從照顧兒子的過程中學會了包容及忍耐，深深體會到養兒方知父母恩。

正當她對愛情失去信心之際，遇上她的外籍老公Serge Micallef。（FB圖片／Amanda Lee 李蕙敏）

李蕙敏21歲時揭被領養身世

Amanda與養母的關係一直不算好，童年時常遭體罰，覺得對方不明白自己。直至在養父離世後，她經常陪養母進出醫院，二人相處多了，關係變好，她對生命亦有了不一樣的體會。她於21歲時得知自己是被領養，曾想過尋找親生父母，但因工作太忙，加上心裡有種晦氣：「佢都唔理我，我點解一定要咁緊張諗呢件事呢？」被問及得知真相後是否帶來沉重打擊，她坦言：「我諗都算係嘅，但我又好快叫自己唔好諗咁多，但係唔容易嘅。咁我諗我完全Fulfill咗，無咗呢件覺得遺憾嘅事，就係我結咗婚嗰段時間。因為同自己講我有我嘅家庭啦，唔好再諗呢啲嘢啦！」這個心結也隨之解開。