陳凱琳《浪姐7》墊底面臨淘汰邊緣　孖魔性爸爸跳Disco減壓打氣

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）強勢出戰內地人氣綜藝《乘風2026》（《浪姐7》），是今季唯一香港代表。可惜在最新一集比賽中，陳凱琳不幸慘淪「墊底團」，更令她陷入隨時要「執包袱」的淘汰邊緣。面對巨大的壓力，向來走樂觀正能量路線的陳凱琳亦坦言心情大受打擊，一度壓力爆煲。

陳凱琳《浪姐7》墊底陷淘汰邊緣。（微博＠陳凱琳GC）

（微博＠陳凱琳GC）

陳凱琳深夜發長文吐苦水

面對名次失利，陳凱琳日前在社交平台上吐露真言，直言對排名結果感到無奈與沮喪。她寫道：「昨晚的表演之後，我又一次感到有點沮喪，為甚麼？因為我不希望大家只關注我們的分數。」外界往往只著眼於冷冰冰的排名，卻忽略了她們在台下付出的血汗，陳凱琳感嘆：「我知道的是，在舞台上那4分鐘的背後，我們投入了數周的練習、努力和無比的奉獻。」字裡行間流露出對舞台的心血與無奈。

陳凱琳深夜發長文吐苦水。（微博@陳凱琳GC）

急召秘密武器陳爸爸魔性共舞

雖然身處淘汰邊緣，但陳凱琳依然保持著強大的心理素質，更急召「超強後盾」陳爸爸出動！在陳凱琳公開的最新練舞片段中，兩父女齊齊戴上超搞怪的造型墨鏡，在充滿復古節奏的音樂下默契共舞。陳爸爸全程百分百投入，大跳惹笑「父女舞」，場面溫馨又充滿歡樂，讓原本練舞練得緊繃的陳凱琳也忍不住展露出燦爛笑容。有爸爸這位「秘密武器」注入歡樂與動力，相信陳凱琳定能緩解不少壓力，重拾最佳狀態迎接挑戰。

陳凱琳孖爸爸魔性跳Disco（影片截圖）

陳凱琳孖爸爸魔性跳Disco（影片截圖）