浪姐7｜陳凱琳陷淘汰邊緣　疑被刪減高光段落：成隊唯一冇走音

內地大熱綜藝《乘風2026》（浪姐7）近日播出第二次公演（二公），競爭進入白熱化階段。本屆香港代表、前港姐冠軍陳凱琳（Grace）在最新一集表現雖然穩健，卻險些遭到淘汰，更引發網民為其抱打不平，質疑節目組剪輯不公。



陳凱琳感觸發文：謝謝你們為我撐腰

陳凱琳在二公舞台後於社交平台發長文，坦言當時已做好「執包袱」的心理準備，以為比賽已到終點：「謝謝你們為我撐腰，我會繼續逆風前行！」她字裡行間流露出對舞台的不捨與感激，坦言壓力巨大，全靠現場觀眾的支持才得以晉級。

陳凱琳挑戰唱跳舞台！（小紅書截圖）

陳凱琳令人眼前一亮！（YouTube截圖）

網民為其抱打不平！（YouTube截圖）

網民列三罪狀：分詞少、高音被換、受累隊友

儘管陳凱琳成功留低，但其所屬組合在演繹《BONBON GIRLS》後的表現評分偏低，引發網絡熱議。大批網民列出三大疑點，為Grace喊冤：

高光段落疑被削： 據現場觀眾及流出消息指，原定由陳凱琳負責的高音部分，在臨場演出前被調換給另一成員何宣林，令Grace發揮空間大減。

鏡頭分詞極少： 網民發現陳凱琳全場分詞極少，特寫鏡頭亦不如其他成員，有「陪跑」之嫌。

受累團隊失誤： 隊員唐藝昕在開場Rap出現明顯失誤，導致整體舞台表現爭議大增，最終拉低團隊總票數，令表現穩定的陳凱琳無辜陷入淘汰區。

Grace非常有實力！（小紅書截圖）

Grace非常有實力！（小紅書截圖）

港姐實力獲認可 網民：唯一沒走音

陳凱琳自參賽以來，其「鬼妹仔」性格及努力練習普通話Rap的態度頗受好評。不少內地網民在微博及小紅書聲援，大讚這位香港小姐並非「花瓶」：「真應該給陳凱琳多點鏡頭，這屆港姐實力真的不俗。」、「她是唯一一個唱歌沒走調走音的，穩定度驚人。」和「挑戰Rap很不容易，節奏感竟然比專業藝人還好。」

港姐實力獲認可！（YouTube截圖）