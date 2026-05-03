陳凱琳《浪姐7》人氣飆升路邊餵粉絲食朱古力　鄭嘉穎意外躺槍？

現年34歲的前港姐兼華姐冠軍陳凱琳（Grace），於2018年與鄭嘉穎結婚後，為對方誕下三個高顏值的仔仔，組成五口之家。雖然已為三子之母，但陳凱琳身材與外貌依然維持在巔峰狀態，絲毫沒有「師奶味」，而且她不但沒有放棄自己事業，還作多方面發展，除了成為最吸金KOL外，又推出英文兒童圖書及自家品牌，可謂「八足咁多爪」。最近，陳凱琳還挑戰自己，赴內地參加《浪姐7》，雖然在最新一集險些遭到淘汰，但獲大批網民為其抱打不平。近日，有網民以「粉絲視角」分享陳凱琳與粉絲在路邊互動的一條短片，除了被對方神顏值所驚艷外，其連番舉動更體現極強親和力。

陳凱琳（Grace）與視帝老公鄭嘉穎結婚多年，一直好恩愛。（IG@ghlchan）

陳凱琳近年成功轉型為KOL，一邊細心相夫教子，一面積極經營社交平台。(IG@ghlchan)

陳凱琳成為如今香港最炙手可熱的KOL，連荷李活電影《職業特工隊：最終清算》在紐約舉行的宣傳活動也獲邀出席，並與湯告魯斯合照。(IG@ghlchan)

陳凱琳最近挑戰自己參加《浪姐7》，令人眼前一亮！(IG@ghlchan)

「粉絲視角」神顏值震撼網民

近日，有網民以「粉絲視角」在社交平台分享了一段陳凱琳在路邊與粉絲互動的短片，並寫道：「陳凱琳好美」。片中可見，陳凱琳紮起「公主辮」，身穿桃紅色連帽運動外套、灰身長褲，打扮雖然簡約隨意，但在街道上顯得非常奪目。該網民近距離拍攝陳凱琳，在零濾鏡的鏡頭下，她的五官顯得深邃，皮膚緊緻流暢，狀態大勇。

近日，有網民以「粉絲視角」在社交平台分享了一段陳凱琳在路邊與粉絲互動的短片。（小紅書截圖）

網民大讚陳凱琳真人靚到似「芭比」。（小紅書截圖）

親手餵食朱古力 一個舉動盡顯細心

除了神顏值吸睛外，陳凱琳在片中的親和舉動更是圈粉無數。當時她捧著一大盤自家製的手工朱古力，主動走向路旁圍觀的粉絲，全程臉上掛著招牌燦爛笑容，更戴上塑膠手套，親手拿起朱古力逐一分享給粉絲品嚐，更有幸運粉絲獲得陳凱琳親自餵食。

當粉絲打氣祝她大獲全勝時，陳凱琳起初露出驚訝的樣子，原來因為她聽不懂。（小紅書截圖）

陳凱琳豎起拇指多謝粉絲祝福。（小紅書截圖）

當有粉絲詢問朱古力口味時，陳凱琳耐心問對方想要什麼口味，甚至連在馬路中央指揮交通的交警和現場拍攝的工作人員，她也照顧到，主動上前分享。她在路邊表現得極其自然，完全沒有明星架子。

陳凱琳細心問粉絲喜歡什麼口味。（小紅書截圖）

連交警都照顧到。（小紅書截圖）

與粉絲打成一片

此外，現場亦發生了搞笑的小插曲，有粉絲用國語高呼：「雨愛組大獲全勝！」為陳凱琳打氣。她第一下反應卻是呆萌地問：「什麼？」原來她聽不懂對方說什麼，逗得全場大笑。隨後粉絲減慢語速再跟她說一遍，陳凱琳才聽懂，隨即報以親切笑容及豎起拇指答謝對方。而臨離開前，她更不斷向大家給「心心」、狂擺pose拍照，與現場粉絲打成一片。

陳凱琳還親自餵粉絲食朱古力。（小紅書截圖）

陳凱琳狂擺pose給粉絲拍照。（小紅書截圖）

影片曝光後，網民一致好評，認為陳凱琳不論是外貌還是性格都近乎完美：「真人那麼漂亮麼？吃了防腐劑？？？」、「感覺浪姐她火的」、「她好好啊，連安保和攝像都有給哎，不忘了每個人」、「她的狀態！她的親和力！絕了！」、「看得出她是公主~她不需要冠冕~」、「人間芭比，迪士尼在逃公主，太美了！！！」不過，陳凱琳的熱情和親和力，卻意外令老公鄭嘉穎「躺著中槍」，「笑死，她跟她老公真的兩極，一個超i一個超e」、「她真的很熱情，她老公老鄭就一臉冷漠，cool爆！」、「從她選美那會兒就挺喜歡她，但對鄭嘉穎一直無感」；但無論如何，都足見陳凱琳成功憑節目打開內地市場，贏得極高人氣。

網民留言。（小紅書截圖）

雖然已為三子之母，但陳凱琳身材與外貌依然維持在巔峰狀態，絲毫沒有「師奶味」。（IG@ghlchan）

陳凱琳性感大解放。（IG@ghlchan）

陳凱琳不時大騷健康性感！(IG圖片)