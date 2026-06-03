鍾景輝離世｜盧宛茵哭別恩師　原本今日相約探望卻突收死訊成遺憾

戲劇大師鍾景輝（King Sir）驚傳離世，震驚香港演藝圈。資深演員盧宛茵（Madam Lo）在接受TVB電話訪問時情緒激動，痛哭悼念這位對她影響深遠的良師益友。



盧宛茵曾於《萬千星輝頒獎禮2018》獲頒「專業演員大獎」。(資料圖片)

盧宛茵接受TVB電話訪問。（資料圖片/梁碧玲攝）

痛失一生最崇拜的人 入行至今全受King Sir啟發

盧宛茵在訪問中語氣悲痛，強調King Sir是她這一輩子最崇拜、也最尊重的人。她感性表示，自己一向非常欣賞聰明且有才華的人。而King Sir早於1960年代就已經從美國名校畢業，是名副其實的戲劇大師兼博士，一生更獲得過無數專業獎項，其學識與才華皆是殿堂級別。

回憶起當初入行的點滴，盧宛茵對恩師滿是深刻的感激之情，當年她入讀TVB藝員訓練班時，正是有幸由King Sir親自執教，其教學態度極其認真嚴謹。

盧宛茵（右）當年入讀TVB藝員訓練班時，正是由King Sir執教。（ATV）

盧宛茵感激地透露，自己自入行第一天直到今天，在幕前的所有演繹方式，全都是受到King Sir當年傾囊相授的教導與啟發。這份珍貴的教誨一直讓她受用至今，成為她演藝生涯最重要的基石。

盧宛茵表示今天所有的演繹方式全靠King Sir啟發。（網絡圖片）

合作《高朋滿座》最深刻 留下一生無法彌補的遺憾

最令人痛心的是，命運弄人，盧宛茵原本已經相約了另一位藝員訓練班的同學，準備於今日一同前往探望King Sir。怎料今早卻突然收到恩師撒手人寰的噩耗，未能趕及見到最後一面，令她深感遺憾與痛心。

盧宛茵透露原本已經相約好與另一位藝訓班同學，準備一齊去探望 King Sir。(香港01攝)

兩人過去在無綫電視（TVB）曾合作過多部經典作品。在眾多同台演出的回憶中，盧宛茵坦言讓她印象最深刻、最難忘的，便是當年的經典處境劇《高朋滿座》。如今恩師突然離世，讓原本滿心期待今日能與恩師聚首敘舊的盧宛茵，留下了永遠無法見到最後一面的深刻痛心與遺憾。