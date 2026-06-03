鍾景輝逝世｜羅淑佩致哀　憶首看音樂劇正是King Sir《夢斷城西》

人稱「King Sir」的戲劇大師鍾景輝今早（3日）於睡夢中安詳離世。鍾景輝半個世紀以來，對香港演藝界、戲劇教育及文化事業有輝煌貢獻，亦有多項公職。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，其辭世是香港演藝界重大損失，對此表示哀悼，並向他的家人致以深切慰問。



香港戲劇協會下午在Facebook專頁發文悼念鍾景輝，指協會幹事會全體同人與會員，謹以萬分悲痛與崇高敬意，哀悼創會會長鍾景輝博士King sir今日與世長辭。

羅淑佩指，鍾景輝多年來參與不少經典舞台劇的執導和演出，包括《夢斷城西》、《劍雪浮生》、《推銷員之死》、《相約星期二》等；亦參與多部電影演出，為港人留下寶貴的集體回憶，亦曾任教香港演藝學院，培育無數知名藝人。其離世是香港演藝界的重大損失，她深深感激他對香港演藝界的卓越貢獻，將永遠懷念鍾景輝這位戲劇大師。

新聞稿指，鍾景輝畢生貢獻演藝界，執導演出作品無數。他致力促進香港的劇藝發展，表現卓越。鍾景輝亦分別擔任前民政事務局表演藝術委員會成員、康文署節目與發展委員會轄下演藝小組（現稱演藝專責委員會）成員及香港藝術發展局戲劇藝術顧問，就戲劇節目事宜方面，為政府提供了不少寶貴意見，於2013年獲頒授銀紫荊星章。

羅淑佩之後在社交專頁發文稱，鍾景輝多年來參與不少經典舞台劇的執導和演出，而她第一次看的音樂劇正是King Sir 導演的《夢斷城西》，當時是80年代初，羅淑佩形容當時的音樂劇絕對是新鮮項目。

羅淑佩：《夢斷城西》場景、舞蹈編排和音樂節奏令她留下極深刻印象

羅淑佩還記得《夢斷城西》編舞的是劉兆銘Ming Sir，男主角是當時嶄露頭角的萬梓良，女主角則是張寶芝，羅淑佩指，音樂劇場景、舞蹈編排和音樂節奏都令她留下極深刻的印象，也因此而一直牢記着King Sir 的名字和他在舞台演出和創作的殿堂級分量。

2018年11月29日鍾景輝（左）及袁國強（右）獲樹仁大學頒授榮譽博士學位。（資料圖片/張浩維攝）

立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛形容鍾景輝r的一生「就是香港戲劇史的縮影」。他說，鍾景輝從「公仔箱」到舞台，從幕前幕後到教書育人，幾乎參與了演藝文化的每一個重要章節；同時桃李滿門，香港戲劇及影視圈不少中堅力量都出自他門下。

霍啟剛說，鍾景輝藝術成就早已超越獎項所能衡量，他一生把所有的愛都給了戲劇、給了學生，他視學生如親生子女。

多謝你King Sir，你教曉我們的不只是演技，更是對藝術的尊重與堅持。願你安息，你的風範將永遠留在我們心中，家人節哀。 立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛