方媛節目追問郭富城舊貌暴露22歲年齡差　網民質疑：太過刻意造作

現年38歲的方媛（Moka），與相差22歲的郭富城結婚後，便專心照顧家庭，鮮少公開露面。近日她罕有參加內地真人騷《五十公里桃花塢6》，在節目釋出的花絮片段裡，方媛得知周濤於1994年採訪過郭富城，隨即好奇詢問對方郭富城年輕時的樣子。

方媛《五十公里桃花塢6》節目花絮。（節目截圖）

方媛追問周濤郭富城年輕時模樣

在花絮中，方媛和周濤坐在一起閒聊，方媛提及粉絲找到了當年周濤採訪郭富城的影片，周濤表示自己是北京首位追採郭富城的記者。方媛得知後，隨即好奇追問關於丈夫年輕時候的模樣：「他年輕的時候是什麼樣子？」

周濤當年採訪郭富城影片截圖。（網上圖片）

周濤大讚郭富城「日漫臉」

面對方媛的追問，周濤表示郭富城樣貌和現今相差不大，形容當時郭富城留著標誌性的中分短髮，濃眉大眼，臉上還帶著一點嬰兒肥，更大讚郭富城擁有一張「日漫臉」。方媛好奇追問的樣子，無意中透露出她與郭富城的年齡差。她認識郭富城時，他已是年過五十的成熟天王，1990年郭富城憑《對你愛不完》紅遍全亞洲之際，方媛才剛滿3歲。

郭富城早期照片。（小紅書圖片）

郭富城早期照片。（小紅書圖片）

網民質疑方媛節目中過於刻意

方媛與周濤的閒聊片段曝光後火速引起熱議，許多網民質疑方媛在節目中這段對話過於刻意，舉止略顯造作。身為80後的方媛，成長在四大天王的黃金年代，郭富城早年各式影像資料隨處可見，身為妻子的她卻裝作從未見過丈夫年輕模樣，讓人難以理解。不過也有部分網民出面替方媛解釋，認為她只是好奇近距離接觸郭富城真人的切身感受。