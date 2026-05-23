方媛拍真人騷緊張不習慣　突情緒失控當場落淚：其實我平時不太哭

「天王嫂」方媛（Moka）自與郭富城結婚後，一直專心相夫教女，但近日她就罕有參加內地真人騷《五十公里桃花塢6》，不過自節目播出以來爭議不斷，早前她因堅持入住男生樓層單人房，導致同層的9位男星需共用一間洗手間，引來網民質疑她「搞特權」、「耍大牌」。日前節目播出最新一集，方媛在鏡頭前突然情緒失控，當場落淚！

「天王嫂」方媛近日參加內地真人騷《五十公里桃花塢6》。（微博@方媛Moka）

方媛近日罕有參加內地真人騷《五十公里桃花塢6》。（節目截圖）

圍坐聊天。（節目截圖）

方媛坦言今次是第一次參加這麼多人的綜藝節目。（節目截圖）

不習慣。（節目截圖）

方媛受傷鏡頭前爆喊

在最新一集中，方媛與其他藝人圍坐聊天時，坦言今次是第一次參加這麼多人的綜藝節目：「對我來說可能就是有一點不習慣，有一點緊張，太多人全部看着我。」之後她突然哽咽，眼濕濕地表示：「今天我摔了一跤，然後就是大家都來安慰我，給我叫醫生、拿藥水啊，讓我覺得特別地暖心。其實我平時就是不太哭的，但今天特別有感觸。」而坐在方媛身邊的袁詠儀一直安慰她，又遞上紙巾，十分貼心。

感觸。（節目截圖）

當場落淚。（節目截圖）

原來撲親。（節目截圖）

跌落樓梯！（節目截圖）

跌落樓梯！（節目截圖）

受傷！（節目截圖）

受傷！（節目截圖）

袁詠儀安慰她。（節目截圖）

袁詠儀安慰她。（節目截圖）

感覺暖心。（節目截圖）

當場落淚。（節目截圖）

當場落淚。（節目截圖）

方媛堅持住單人房引發爭議

其實方媛今次參加《五十公里桃花塢6》，一開始就因住房安排問題引發爭議，當時袁詠儀、李雪琴等都自願配合團體睡大通鋪，但方媛就指自己睡得晚、晚上有整理東西的習慣，想入住單人房，內地男星徐志勝曾勸她接受多人房，但她沉默表示拒絕，最後導致其他男藝人需共用一間洗手間，引來網民指責她沒有集體意識。不過亦有網民認為方媛性格慢熱、内向，值得理解。

感觸。（節目截圖）

方媛考慮自己的習慣可能打擾到其他人，所以就想要一間單人間。（節目截圖）

但是這個單人間的位置十分尷尬。（節目截圖）

徐志勝提出單人間位置十分特殊，試圖勸導方媛。（節目截圖）

方媛稱該房間「不是自己搶來的，是他們都說不需要」。（節目截圖）