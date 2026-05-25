袁詠儀爆與方媛不熟婚後難融郭富城圈子　網民：網紅出身差距大

方媛（Moka）自與郭富城結婚後，一直在家專心照顧家庭，極少出現在大眾的視野。近日她罕有參加內地真人騷《五十公里桃花塢6》，不過自節目播出後，方媛的表現引來不少負面評價。在節目播出最新一集中，眾人需要把著毛線球遞給在節目中自己最想了解的人，隨即袁詠儀把毛線球遞給了方媛。



方媛罕有參加內地真人騷《五十公里桃花塢6》。（節目截圖）

袁詠儀節目自爆與方媛「不熟」

在節目中，袁詠儀（靚靚）表示，儘管自己與張智霖和郭富城是相識數十年的好友，兩家也時常會在香港聚會，但她與方媛「一年僅見面幾次，並不熟悉」。她透露自己觀察到方媛在聚會中總是獨自坐在角落侷促不安，難以融入眾人話題。自己也曾想主動跟她搭話，問她要不要留下來一起聊天。她還主動邀請方媛節目結束後回到香港，再一起聚餐聊天。方媛聽完袁詠儀的一番話後，眼眶泛紅，情緒一度失控。

袁詠儀節目自爆與方媛「不熟」。（節目截圖）

方媛難融郭富城社交圈子

相關片段播出後，迅速引發網民的熱議，不少網民認為方媛出生在內地，不熟悉粵語，與其他人存在文化差異。加上方媛是網紅出身，與郭富城身邊的交際圈差距頗大，融入不進去是正常的。再者方媛本身性格「慢熱」，她在採訪中坦言，自己面對陌生的人會時常感到手足無措。同時也有不少網民大讚袁詠儀，在節目中為方媛展現了溫暖的一面。

「天王嫂」方媛近日參與內地真人騷《五十公里桃花塢6》惹熱議。（微博@方媛Moka）

方媛節目曾堅持入住單人間引爭議

節目開播初期，方媛曾因執意入住男生區單人間引發熱議，方媛入住單人間會導致其他九位男嘉賓只能共用一間洗手間，十分不便。徐志勝曾委婉提醒過方媛會造成其他人的不方便，方媛依舊沒有退讓，仍舊選擇入住單人間。不少網民批評她不顧他人感受，而她發文強調「女性配得感不應靠退讓」，這番言論被不少網民解讀為精緻利己主義。