郭富城陪方媛奔喪後留鄉慰藉家人　以茶代酒與外婆擁抱零架子

「天王」郭富城向來是圈中的模範人夫。早前方媛因外公不幸離世，匆匆趕回安徽南陵老家奔喪，郭富城亦隨即放下所有工作行程，全程貼身陪伴妻子直面離別傷感，給予方媛最踏實的安全感，盡顯深情一面。

郭富城陪方媛奔喪。（網上圖片）

天王化身貼心女婿 留鄉慰藉家人

據悉，在圓滿完成葬禮的所有事宜後，郭富城與方媛為了陪伴親友及慰藉家人，特意選擇留在家鄉一段時間，與一眾親戚小聚團圓。日前，夫妻倆被捕獲低調現身方媛舅舅在當地經營的飯店，與方媛一眾至親齊聚一堂，以茶代酒，氛圍相當溫馨和睦。

郭富城與方媛親戚聚會。（小紅書照片）

郭富城以茶代酒，氛圍相當溫馨和睦。（小紅書照片）

郭富城以茶代酒，氛圍相當溫馨和睦。（小紅書照片）

飯店秒變見面會 來者不拒勁接地氣

期間，面對親友及店內食客的熱情邀約合照，郭富城完全沒有天王架子，非但來者不拒，更全程報以溫和笑容、耐心配合。現場瞬間人氣爆棚，小小的飯店頓時化身為小型粉絲見面會，當天他身穿簡約清爽的黑色上衣，利落又帥氣，完全沒有同齡人的油膩與滄桑感，狀態大勇。

來者不拒，非常親民！（小紅書照片）

來者不拒，非常親民！（小紅書照片）

來者不拒，非常親民！（小紅書照片）

最動容一幕：與外婆依依惜別

溫馨的團圓聚餐結束後，郭富城與方媛準備乘車返程。有現場目擊者透露，臨別時刻場面相當感人。年邁的外婆對兩人依依不捨，親自一路送別夫妻倆到車邊。在上車前，外婆更溫柔地擁抱了郭富城。這個簡單質樸的擁抱雖然沒有華麗的言語，卻飽含著長輩對這位「天王女婿」的認可、疼愛與不捨。

好貼心！（小紅書照片）

好貼心！（小紅書照片）

好貼心！（小紅書照片）

好貼心！（小紅書照片）