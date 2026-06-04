張家誠進軍幼稚園錄校歌　大讚老師用心：遇到肯用心做好音樂嘅人

資深音樂人張家誠日前為天主教聖瑪加利大幼稚園錄製校歌，育有一兒的張家誠與學生碰面時，十分懂得氹細路，令錄音過程非常順利：「其實今次唔係流行曲嘅曲風，當中仲有啲古典元素，因為今次有小朋友參與製作，加上校歌係日日都要唱，如果你做得好可以日日都感動到佢，所以我想做一首有感染力、好溫暖嘅歌曲！」

（左）聖瑪加利大幼稚園校長陳栢琪女士、資深音樂人張家誠。（公關提供）

張家誠大讚老師用心

跟小朋友合照除為公營機構、大型活動製作音樂外，亦與天王天后合作，呢次「踩過界」進軍校園，Alan都視為新嘗試：「唔會理係咪大材小用，其實我覺得做音樂無分高低，只分用唔用心！我見到老師係好畀心機同小朋友練習，我會開心因為遇到一班肯用心去做好音樂嘅人！」

校長陳栢琪女士、張家誠與小朋友合照。（公關提供）

張家誠對幼稚園印象良好

張家誠表示呢日參與製作嘅小朋友好可愛，仲話希望小朋友對學校產生歸屬感：「我本身係一個家長，好希望做一啲好聽嘅兒歌俾小朋友去唱！幫小朋友錄音唔難嘅，因為舊時一日錄八十人都試過啦，加上學校都幫佢哋做咗好多日練習，所以對我嚟講實在太容易喇。」Alan表示對天主教聖瑪加利大幼稚園印象良好，笑言如「再添丁」盼能入學就讀：「我早前都有好大嘅感受，嚟到呢間幼稚園嘅時候，唔知點解我就覺得好舒服，嗰個氛圍、老師等等，如果我有個小朋友我都好想問校長：『喂，我小朋友可唔可以入嚟讀』（計劃再生？）唔會啦！」

小朋友真係好可愛啊。（公關提供）

聖瑪加利大幼稚園為傳統名校，除長期高掛「排行榜」榜首外，更屬「星」級學府，不少藝人子女曾就讀此校，包括李燦森、周汶錡、吳日言等等。