向太自爆名下坐擁全球無數房產 驚揭丈夫向華強竟「零物業」原因
撰文：薯條
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「向太」陳嵐向來作風強勢且理財有道，日前她於社交平台拍片大爆與丈夫向華強的驚人財政分工，透露自己在全球購置的房產全部只登記在個人名下，而向華強名下竟然「零物業」！她更大談夫妻相處45年的「守財」默契，隨即引發網民熱議。
向華強投資常虧損由老婆守財
向太在影片中明確表示，向華強「一有錢就想投資，有些都是虧的」，而她更希望守住家庭財富，因此在世界各地買房，且全部登記在自己一人名下。她強調「賺是能力，能守住和攢住才是本事。」
夫妻相伴四十五年 「男方研發、女方守財」
向太透露，這種分工是兩人的深厚默契。向華強曾坦言自己需要強勢伴侶，而向太的幹練與談判膽識正好彌補其短板。她早前更分享早年創業經歷，透露自己曾兩年不買新衣，靠極致節儉快速攢夠首期，才換來如今的「物業王國」，兩人以此模式相伴45年，至今依然恩愛。
買樓買地全送郭碧婷向佐無份
除了自己掌握財政大權，向太對兒媳郭碧婷亦同樣大方。她先前曾透露，為兒子向佐和兒媳郭碧婷在台北、北京等地購置的豪宅及土地，全部全款買下並登記在郭碧婷一人名下，向佐僅擁有居住權。向太對此表現得相當豁達，直言「從未給向佐買過房」，並主張「有智慧的婆婆買房都會寫在兒媳婦名下」，開明舉動獲網民大讚是「神仙婆婆」。