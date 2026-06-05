向太自爆名下坐擁全球無數房產　驚揭丈夫向華強竟「零物業」原因

「向太」陳嵐向來作風強勢且理財有道，日前她於社交平台拍片大爆與丈夫向華強的驚人財政分工，透露自己在全球購置的房產全部只登記在個人名下，而向華強名下竟然「零物業」！她更大談夫妻相處45年的「守財」默契，隨即引發網民熱議。



向太直言向華強名下無任何房產。（資料圖片）

向華強和太太非常恩愛。（微博圖片）

向華強與太太陳嵐（向太）育有兩子向佐及向佑。（微博@向佐）

向華強投資常虧損由老婆守財

向太在影片中明確表示，向華強「一有錢就想投資，有些都是虧的」，而她更希望守住家庭財富，因此在世界各地買房，且全部登記在自己一人名下。她強調「賺是能力，能守住和攢住才是本事。」

向太表示向華強一有錢就想投資，但基本上都是虧的。（影片截圖）

經常借錢給別人。（影片截圖）

向太將資產轉為房產鎖住財富。（影片截圖）

夫妻相伴四十五年 「男方研發、女方守財」

向太透露，這種分工是兩人的深厚默契。向華強曾坦言自己需要強勢伴侶，而向太的幹練與談判膽識正好彌補其短板。她早前更分享早年創業經歷，透露自己曾兩年不買新衣，靠極致節儉快速攢夠首期，才換來如今的「物業王國」，兩人以此模式相伴45年，至今依然恩愛。

在全球各地都有房產。（影片截圖）

全部登記在向太自己一人名下。（影片截圖）

手握大量房產。（影片截圖）

大爆向華強名下「零房產」。（影片截圖）

買樓買地全送郭碧婷向佐無份

除了自己掌握財政大權，向太對兒媳郭碧婷亦同樣大方。她先前曾透露，為兒子向佐和兒媳郭碧婷在台北、北京等地購置的豪宅及土地，全部全款買下並登記在郭碧婷一人名下，向佐僅擁有居住權。向太對此表現得相當豁達，直言「從未給向佐買過房」，並主張「有智慧的婆婆買房都會寫在兒媳婦名下」，開明舉動獲網民大讚是「神仙婆婆」。

向太全款買下不少房產和土地全部登記在郭碧婷一人名下。（網上圖片）

向華強夫婦與郭碧婷及兩位孩子的合影。（網上圖片）

向太陳嵐及向華強。（向太微博）