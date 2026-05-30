古天樂遭向太陳嵐爆料出道前往事　現身動漫展以6字高EQ回應

向太（陳嵐）日前拍片公開爆料古天樂出道前的往事，更形容對方是「把一副爛牌打成好牌」，令她佩服，掀起網民熱議。日前（29日）古天樂以活動大使身份盛裝出席首屆「香港國際動漫展」《香港 Comic Con 2026》，面對突如其來的陳年隱私話題時，古天樂亦展現了金像影帝的超高情商與定力，僅用「6個字」便乾脆利落地終結了話題。



古天樂出席《香港 Comic Con 2026》。（葉志明 攝）

驚喜現身動漫展！面對往事淡定接招

《香港 Comic Con 2026》現場除了有6米高巨型《龍珠》悟空吹氣巨像坐鎮，更邀請到邊佑錫、Mads Mikkelsen 等多位國際影星現身支持。而作為香港國際動漫展的官方大使，古天樂不僅在現場大方分享了自己珍貴的星戰收藏，甚至將與荷里活經典影星歷史性同框擔任評審。

古天樂做出龜波氣功手勢，與悟空合照。（Louis Koo Collective IG圖片）

邊佑錫、古天樂、Christopher Lloyd 聚首一堂齊齊飲勝。（葉志明 攝）

在媒體聯訪環節，古天樂被問到他是否留意到向太（陳嵐）近日在社交平台上發布的「爆料影片」？面對這段被刻意翻出的陳年往事，古天樂非但沒有面露不悅，反而神色自若地拋出6字真言：「沒留意，沒回應。」

古天樂神色自若地拋出6字回應：「沒留意，沒回應。」（葉志明 攝）

向太憶古仔「一手爛牌打得漂亮」

引發這次輿論風波的，正是向太陳嵐日前發布的一段影片。片中當被問到「在漫長人生經歷裡，最佩服誰把一手爛牌打得漂亮」時，向太毫不猶豫地高調點名古天樂，並揭開了他出道前不為人知的晦暗過去。

向太佩服古天樂真正把一手爛牌打好。（小紅書截圖）

向太透露，古天樂在還沒出道的時候曾經犯錯，算是人生的低谷。而兩人之所以會結緣，是因為當時古天樂與一位監製合作拍一部低成本的電影，後者前來找向太借錢，並聲稱是古天樂想找她借錢。向太回憶第一次在TVB見到古天樂時的情景：「那時候還沒曬黑的時候啊，很白、很漂亮的一個男孩。」然而，當時的古天樂缺乏信心，向太直言：「他是頭也不敢抬起來，不敢抬起來跟你講話，那時候信心還不夠吧，在TVB。」後來，古天樂雖然拍了一些電影，但大多都是低成本、不太好的作品。不過，在與古天樂深入聊天後，向太覺得這個年輕人還不錯，於是便果斷決定：「古天樂我們用你吧，你不要再拍外面那些爛戲了。」

向太回想起初次在公司與古天樂見面的場景。（小紅書截圖）

向太直言古天樂和劉德華一樣充滿義氣。（小紅書截圖）

劉德華與古天樂。（資料圖片）

狂建140所學校！「古校長」用3.5億人民幣改寫命運

事實上，相較於30多年前年少無知犯下的過錯，大眾和媒體如今更聚焦於古天樂近二十年來在演藝事業與慈善領域的偉大貢獻。他不僅憑藉卓越演技奪得香港電影金像獎影帝，更榮任香港電影工作者總會會長。而在大銀幕背後，他行善低調的作風更是深植人心。

古天樂十年間已捐贈過百間學校。（影片截圖）

近年來古天樂以個人名義在中國內地多個貧困地區捐建了近140所希望小學，捐建了19所基層衛生站，並為偏遠地區出資挖掘了750口水窖。據內地媒體估算，古天樂多年來在公益領域累計投入的金額已超過3.5億元人民幣（約4億元港幣）。

古天樂被人尊稱為「古校長」。（資料圖片）

古天樂曾說過一句震撼人心、引發社會集體反思的名言：「每多建一所學校，就可能少一所監獄。」他用後半生的實際行動與無私大愛，為自己贏得了外界尊稱的「古校長」頭銜。