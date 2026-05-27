向太佩服古天樂真正把一手爛牌打好　成名不忘行善撐影圈：多偉大

影視大亨向華強的太太向太（陳嵐）近年活躍社交平台，開設的個人頻道不時分享圈中秘聞及個人意見，吸引不少網民關注。近日，她拍片談及新一代「影壇大亨」古天樂，雙方過去曾合作《絕世好Bra》、《嚦咕嚦咕新年財》及《我家有一隻河東獅》等作品，向太在片中不僅大讚古天樂真正能把一手爛牌打好，而且今時今日即使虧錢，依然支撐著香港影壇，令她深感佩服。

向太最新一段片中，自認出身抽「爛牌」。（小紅書截圖）

向太靠自己的努力和本事逆轉人生。（小紅書截圖）

向太自認出身抽「爛牌」 靠努力逆轉人生

向太近日在個人社交平台以「開局爛牌不代表結局，古天樂的逆襲太震撼」為題，分享了自己的心路歷程，以及點名力讚古天樂。片中，向太提到，很多人都覺得自己抓到一手爛牌，而她自己亦不例外，「其實我也是啊，從18歲開始打兩份工、讀夜校。可是我把我的牌打得漂漂亮亮，嫁了一個好老公，至今已經結婚45年。」向太有感而發地指出，要把一手爛牌打成好牌，完全需要憑藉個人的努力和本事。

向太佩服古天樂真正把一手爛牌打好。（小紅書截圖）

向太非常欣賞古天樂。（小紅書截圖）

佩服古天樂真正把一手爛牌打好

當被工作人員問到，在其人生這麼長的經歷當中，有沒有特別佩服哪一個能把爛牌打好的人時，向太不假思索地回答：「古天樂。」向太直言，古天樂在還沒出道的時候曾經犯錯，算是人生的低谷。而兩人之所以會結緣，是因為當時古天樂與一位監製合作拍一部低成本的電影，後者前來找向太借錢，並聲稱是古天樂想找她借錢。向太當時感到疑惑，因為該名監製本身也欠她錢，她擔心不知道是不是真的古天樂缺錢，於是便向對方提出：「可以的，你叫古天樂來跟我聊一聊。」

向太透露當年與古天樂的結緣始末。（小紅書截圖）

古天樂曾拍攝中國星的電影。（《絕世好Bra》劇照）

憶初見古天樂：他連頭都不敢抬

向太回想起多年前初次在公司與古天樂見面的場景，稱當時的古天樂還在TVB，與現在的形象大相逕庭，「那時候還沒曬黑的時候啊，很白、很漂亮的一個男孩。」然而，當時的古天樂缺乏信心，向太直言：「他是頭也不敢抬起來，不敢抬起來跟你講話，那時候信心還不夠吧，在TVB。」後來，古天樂雖然拍了一些電影，但大多都是低成本、不太好的作品。不過，在與古天樂深入聊天後，向太覺得這個年輕人還不錯，於是便果斷決定：「古天樂我們用你吧，你不要再拍外面那些爛戲了。」

向太回想起多年前初次在公司與古天樂見面的場景，稱當時的古天樂是頭也不敢抬起來。（小紅書截圖）

向太稱最初見古天樂時，對方還沒曬黑，是很白、很漂亮的一個男孩。（《餐餐有宋家》截圖）

大讚古天樂與劉德華一樣有義氣

談到古天樂如今的成就，向太充滿了讚賞。她指出，古天樂從當年的迷茫青年，到後來成為了演員，現在更成為了老闆。成名後的古天樂不忘回饋社會，捐建了許多所希望小學，做了無數善事。而更令向太欣賞的，是古天樂對香港影圈的情義：「現在香港電影圈沒人拍戲了，現在他在那邊頂着。他希望香港電影的精神，永遠有人來接着下去，多偉大。可能他會虧錢，可是他還是要去做這件事。」向太更直言古天樂和劉德華一樣充滿義氣：「你叫他來，他一定來。」

向太初次見古天樂，已對對方留下好印象。（小紅書截圖）

向太佩服古天樂對香港影圈的情義。（小紅書截圖）

向太最後勉勵大眾，直言做錯事並不要緊，最重要是如何走上正道。她亦直白地表示，很多人以為自己抓到爛牌，但其實有的人出生時連牌都沒有，起點既低又沒有富爸爸、沒有資源，「其實10億人都跟你一樣，怎麼打好，就要憑你的努力和勤奮，就沒有不成功的道理。」

向太直言古天樂和劉德華一樣充滿義氣。（小紅書截圖）