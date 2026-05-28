向太心痛頂流男星單純易被騙　爆對方當眾跪低喊她乾媽驚呆全桌人

影視大亨向華強的太太向太（陳嵐）近年活躍社交平台，開設的個人頻道不時分享圈中秘聞，吸引不少網民關注。日前，向太拍片罕談黃曉明私下最真實的一面。她直言曉明是個徹頭徹尾的「老好人」，更首度公開了昔日黃曉明在眾目睽睽之下「撲通」一聲跪地認她作乾媽的趣事。

向太說她只有兩個正式的乾兒子，一個是蕭敬騰，另一個是黃曉明。（小紅書截圖）

向太說與黃曉明的緣分已有二十多年。（微博圖片）

與黃曉明緣起兩千萬合約

向太在影片中透露，她只有兩個正式的乾兒子，一個是蕭敬騰，另一個是黃曉明。向太說與黃曉明的緣分已有二十多年。當年曉明憑藉拍攝電視劇剛開始有點名氣，陳冠希的爸爸曾找上向太，想兜售黃曉明的經紀合約，並開出了兩千萬的高價。向太坦言，當時覺得這個價格實在太高了。

向太憶述當年陳冠希的爸爸，向她兜售黃曉明的合約。（小紅書截圖）

開價二千萬。（小紅書截圖）

隨後，有香港記者介紹黃曉明與向太見面。向太說本想和黃曉明商談合約的事，沒想到對方非常誠實地對她說：「不要買，太貴了。他覺得我沒有必要花2000萬去買下那個合約。他說我有辦法解決。向太當時心想：『這個人蠻可愛的。』」而後來合約解決了，兩人便經常在各種飯局和聚會中碰面，漸漸熟絡起來。

「撲通」跪地認乾媽驚呆全桌人

談到黃曉明正式認她作乾媽的契機，向太笑言「這件事也是巧」。當時她正準備出發去機場，通知了飛行員兩點鐘出發。在前往機場的路上，她刷朋友圈時看到黃曉明發了一條動態，照片裡他拿着兩瓶82年的拉菲红酒，寫道：「哼哼，好酒在我手，今晚誰跟我吃飯？」向太隨即開玩笑地回覆了一句：「我來。」黃曉明看到後串嘴回覆：「我在上海！你怎麼來？你真的能來，這兩瓶都送給你！」當時黃曉明並不知道向太其實已在去機場的路上。結果向太真的在晚上七點前趕到了上海，並前往朋友宴請的飯局。

向太透露黃曉明認她作乾媽「這件事也是巧」。（小紅書截圖）

向太笑稱自己當時只是想跟黃曉明開個玩笑，說自己在那家餐廳，豈料黃曉明便拿着兩瓶紅酒進來，「撲通一個跪下來，（喊）乾媽！一桌10幾個人，然後他撲通地跪下。乾媽，獻上兩瓶酒，我覺他誠意滿滿。」

向太憶述當年黃曉明當眾跪低喊她乾媽。（小紅書截圖）

向太稱黃曉明當時的舉動驚呆全桌人。（小紅書截圖）

讚黃曉明單純沒心眼

在向太眼中，黃曉明是一個「沒心眼、很單純、很純粹」的人。「他覺得是個緣分，他就覺得如果有這樣的乾媽，他臉上有光吧。他也覺得自己也是一個出名的演員，那你也覺得會臉上有光，就大家互相的。他大概是發自內心，讓我覺得要接受這個真心。他也不是開玩笑，亂認乾媽的人。」

在向太眼中，黃曉明是一個「沒心眼、很單純、很純粹」的人。（小紅書截圖）

向太直言，無論她叫黃曉明做什麼事，對方從來也不會推，也不會講錢；對待朋友總是付出一片真心，但最大的缺點就是「不懂得拒絕」，以至於「該幫不該幫的，他都幫了」，非常容易被騙，所以曾被她罵過。「我也常在警告他，你現在可不要亂幫亂搞。」

向太在影片中爆料，曾有朋友介紹一個人想與她合作生意，向太一聽名字就知道是黃曉明介紹認識的。向太深知那個人口碑不好，只喜歡「畫大餅」，便去詢問黃曉明是否還與對方有來往。沒想到黃曉明回答：「此話怎講？」原來，黃曉明即使被對方坑了，也不願意在背後說人壞話。他只是無奈地告訴向太，自己跟那個人合作做生意，時間也花了，錢也投進去了，但最後「沒有一毛的回報回來過」。向太直言，黃曉明憨厚的性格讓她非常心疼，常在那些「爛人」身上吃了許多虧。

向太直言，無論她叫黃曉明做什麼事，對方從來也不會推，也不會講錢。（小紅書截圖）

向太直言黃曉明性格憨厚，很容易被騙。（小紅書截圖）

人緣極佳換好口碑

雖然單純的性格讓黃曉明吃了不少虧，但向太認為，黃曉明的「真誠」、「對人好」，所以很多電影公司肯用他。「他職業操守好，拍戲的時候也不會亂發脾氣、不耍大牌。對員工都是很好的一個人，他就像一個普通人，就想要跟你們在一起，大家要開心。這種口碑傳出去，電影公司老闆只要有好角色和劇本，第一個就會想到黃曉明。而且他人緣特好，我每個朋友都喜歡他，認識他的人都知道他是好人。」

向太直言黃曉明的「真誠」、「對人好」，所以很多電影公司肯用他。（小紅書截圖）

向太直言黃曉明的「老好人」性格，令他經常吃虧在一些「爛人」身上。（小紅書截圖）

除了人緣好，黃曉明也極具社會責任感。向太回憶起當年天津發生火災時，剛拍完消防員電影的黃曉明是第一個衝出來賑災的。他更主動打電話給向太說：「我帶頭，我捐一百萬，乾媽你也捐一百萬。」向太隨即一口答應。