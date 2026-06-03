向太談豪門育兒觀　爆給孫女買衫不超百元：不是全身名牌就是富養

撰文：薯條
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「向太」陳嵐向來予人大富大貴、生活奢華的印象，不過近日她拍片大談豪門育兒觀時，卻自爆為孫女網購衣服非常平民化，向太更在鏡頭前透露自己給孫女買的衣物沒有一件超過100元的。

向太稱自己給孫女買的衣服不超過100元。（影片截圖）

憶40年前買大牌童裝驚覺浪費

向太指出小朋友身型長得太快，日常穿著高價名牌服飾極易造成閒置浪費，她更以自己當年照顧長子的「黑歷史」為鑑。她透露在40年前懷孕時，孩子還沒出生就買了大量幾千元一件的奢華童裝，結果很多衣服只穿了一次就穿不下，最後只能排隊送給親友。向太笑言：「那你就會覺得，買那麼貴的衣服幹嘛，他就穿過一次。所以我不會買了嘛，我覺得我笨嘛，他穿一次還被人家搶走了，那是個浪費。」

向太表示在懷向佑時買了不少幾千元一件的奢華童裝。（影片截圖）
（影片截圖）

狠批狂掛名牌會害了孩子一輩子

對於坊間盛行的「富養」觀念，向太亦有獨到見解，更狠批部分盲目追求名牌的家長。她強調：「富養不是就給外表的富養，富養是富養這個女孩的智慧呀，心態呀，你要灌輸這些文化給她，這才是富養，不是說你全身掛著名牌就是富養。」她坦言真正的豪門不需要靠外在標籤證明身份：「我其實也沒有見到過真正富豪啊，養小孩從小就是奢侈品，我還沒見過。」並解釋頂級富豪「因為他們沒有階層再想往上了，他們已經在頂級了。」相反，盲目堆砌名牌只會害了下一代：「給孩子太奢華的生活用品，你會滋生TA的傲慢，你真的會害了TA一輩子。」

向太表示盲目堆砌名牌只會害了下一代。（影片截圖）
向太稱部分盲目追求名牌的家長是名媛的「私人教練」。（影片截圖）
（影片截圖）
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