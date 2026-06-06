龔嘉欣慘捲入雙面人欺凌風波　劉佩玥倪嘉雯關嘉敏發聲齊力撐

梁嘉琪日前在訪問中大爆當年在橫店拍攝《金枝慾孽貳》的秘聞，直指有女星在片場愛擺款、對人「指指點點」，幸好有伍詠薇出手相助。此話一出，網民紛紛化身偵探，並將嫌疑人矛頭指向同劇演員之一的龔嘉欣。曾與龔嘉欣合作過的劉佩玥、關嘉敏及倪嘉雯日前出席活動時，齊齊開腔為龔嘉欣護航，用親身經歷粉碎傳聞。



梁嘉琪上節目憶述在片場被一名「姐仔」恰。（節目截圖）

龔嘉欣《金枝慾孽貳》。（劇照）

TVB三小花力證龔嘉欣「超Nice」

面對網民對龔嘉欣的揣測，劉佩玥（Moon）、關嘉敏及倪嘉雯三位曾與她交手或合作過的小花均表示不相信傳聞，並大讚對方私底下非常照顧後輩。

倪嘉雯龔嘉欣在新劇《香港探秘地圖》中獲封「探秘短打Twins」。（TVB）

倪嘉雯透露，自己在新劇《香港探秘地圖》中經常與龔嘉欣同場拍攝，但從未遇過上述的霸凌情況。相反，她大讚龔嘉欣非常照顧後輩：「會幫自己執衫執頭，拍攝前也會提點。」因此她堅信梁嘉琪口中那個愛指指點點的人絕對不是龔嘉欣。

倪嘉雯大讚龔嘉欣非常照顧後輩。（陳順禎攝）

關嘉敏也表示，雖然自己與龔嘉欣對手戲不算多，但覺得對方非常Nice，平時也會主動打招呼。她更開玩笑為對方解話，笑言龔嘉欣可能只是因為當時要拍勾心鬥角戲，想要「入戲」而已。

關嘉敏亦覺得龔嘉欣非常Nice。(陳順禎 攝)

身高腿長的劉佩玥則幽默自嘲，笑言自己高大威猛「好難俾人蝦」，但也強調自己絕對不會欺負人。劉佩玥透露公司的女仔平時都是互助互愛，大家真的不需要特別去無端揣測。

劉佩玥笑言自己好難俾人蝦，但也不會蝦其他人。（IG@arryuu）

關嘉敏自爆曾遇「不對稿加戲」 收閨蜜婚訊興奮到失眠

談到在現實中是否曾遇過片場欺凌，關嘉敏坦言以前開工確實試過有些不開心經歷。當時有演員在未經提前溝通的情況下「私自加戲」，讓她有些措手不及、心裏有點小委屈。不過她大度表示：「其實我覺得呢啲都唔算（欺凌），我覺得係冇溝通好。」

關嘉敏自爆有次拍攝時被「加戲」加得太過份，以致她感到不開心。(陳順禎 攝)

除了回應片場風波，關嘉敏的心情顯得特別亢奮，全因她的好閨密莊思明（Lisa）正式宣布了與楊明的婚訊！關嘉敏透露，當初莊思明傳訊息給她時，只神神秘秘地叫她「留日期比佢，話會帶我去吉隆坡」。當時關嘉敏完全沒有多問就一口答應，直到莊思明隨後正式揭曉自己即將結婚，關嘉敏頓時興奮到失眠，感動高呼：「你哋終於結婚！我驚我到時現場會喊！」

莊思明楊明拍拖10年。（IG/@lisa_chng）

莊思明楊明拍拖10年，終於要拉埋天窗了。（IG@lisa_chng）

被問到會否擔任姊妹團，關嘉敏笑稱自己平時「不是一個可靠的姊妹」，加上婚禮前還有工作，無法幫忙前期籌備，但只要莊思明出聲她定會全力以赴。她也隔空向好姊妹送上最誠摯的祝福，大讚兩人患難見真情，希望他們能「連生貴子、三年抱兩」！