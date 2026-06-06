陳庭欣談「自私狗主」闖店遭勸阻即不滿退單：要由主人教育開始

日前，Facebook 社群「將軍澳主場」流傳一則有關公眾衛生與寵物友善邊界的熱議事件。有街坊目擊一名男狗主攜同愛犬進入連鎖餐廳，因外賣進度及寵物進店問題與職員發生爭執，事件隨即引來大批網民炮轟，直指該狗主自私、罔顧他人感受。據悉，事發當時該名男狗主看見店內的點餐顯示板已顯示其外賣號碼，遂帶同愛犬入內準備取餐。然而，當他上前詢問時，卻發現外賣實際上尚未準備妥當，經理隨後禮貌勸阻其帶狗進店，卻反被要求退單。

事件曝光後，網民近乎一面倒譴責該名狗主，批評他缺乏公德心：「我自己都有養狗，都明白有人對狗隻毛有敏感，所以唔會咁做囉！」「唔該，唔好成日覺得自己嘅狗係最好、最得意啦，實有人鍾意㗎？」

一名身穿跑步裝束的男子帶同兩隻寵物犬進入麥當勞，寵物犬身上繫有狗繩，同時趴在地上，男狗主手握狗繩，確保愛犬不會突然跑走。（Facebook群組「將軍澳主場」圖片）

今日（4/6）向來熱愛動物的藝人陳庭欣（Toby）出席《仁濟 x 淨錄慈善哥爾夫球賽》時，亦有就事件接受《香港01》訪問時表態。作為兩隻愛犬主人的她，坦言自己也曾遇過類似的不愉快經歷，但認為這一切都應從狗主的自身教育與公民意識做起。

曾遇餐廳不愉快經歷 Toby分享「顧人感受」馭犬心得

談到有狗主因帶寵物進餐廳而引發爭議，陳庭欣表示非常理解社會上有些市民對動物會產生抗拒或恐懼：「我自己都有試過類似不愉快經歷，都好唔開心。但我記得我去嗰間餐廳係寵物友善餐廳，佢已經劃分好，可能坐喺玻璃門外嘅就係狗狗，坐喺玻璃門入面就真係唔俾帶狗朋友。咁我很肯定自己係坐喺玻璃門外。」

Toby強調，作為負責任的狗主，在外出時必須時刻留意細節以防滋擾到旁人：「我們做狗主嘅，都會知道去到呢啲地方，條狗繩要縮到最短。我知道我隻狗好八卦想周圍望，所以我通常會將條繩縮到最短，同埋自己搵個位置坐住條繩，確保隻狗嘅力唔會拉走得到我，而走咗出去騷擾人。」

陳庭欣呼籲市民應尊重餐廳守則，攜犬上街切勿當「低頭族」而忽略愛犬。（葉志明攝）

她回憶起自己曾遇過的一宗投訴事件，當時一對夫婦坐在餐廳最裡面的位置，並向侍應投訴其愛犬「走咗入去」。Toby無奈表示：「但真係無咁嘅事，因為我坐住條繩，肯定無可能佢會走得入去，可能對方好緊張啦。咁佢變咗投訴，我都會即刻問：『請問係邊個朋友投訴？』我都想解釋返畀佢聽，個情況我係喺條界外面。」Toby續說：「我都明嘅，有啲人真係好怕小動物，所以其實一定要包容同共融。但我覺應該要由做主人、做狗主開始。」

談麥當勞風波：應尊重餐廳條例 勿當「低頭族」放狗

對於近日將軍澳麥當勞發生的風波，有指涉事的是兩隻非常可愛的與同一品種的哥基犬，最終經理請狗主離開，狗主隨即要求退單。Toby認為，在現行法例與公眾場所的規範下，雙方應互相體諒：「好似麥當勞咁，目前好似未有可以寵物優先。如果佢未有嘅，咁跟返佢規則算囉。亦都有啲麥當勞係有得坐外面㗎嘛，總會有室外嘅位置。我覺得大家包容囉，如果餐廳或者個條例真係未得嘅話，咁就暫時唔好帶入去住囉，或者叫朋友看住先囉，都無辦法。」

Toby更藉此呼籲大眾，愛護動物的同時也必須普及對不養狗人士的顧慮，並點出不少狗主現時的通病：「首先我哋唔好淨係掛住放狗嘅時候執住部電話。好似我都會教啲工人姐姐，你唔好出到去淨係顧住噤電話，隻狗去咗邊、做緊啲乜、亂咁執嘢食，或者咬到人，甚至痾尿痾屎睇唔到唔執，所以我覺得要由自己嘅教育開始。」

最後，Toby理性地指出，雖然她自己成功令身邊原本怕狗的朋友接受了愛犬，但這需要時間，不能強求他人一朝一夕改變：「有時有啲狗主，成日覺得自己隻狗狗係全宇宙最乖、全世界最好，我都明嘅，所以我就話一定要由自己主人嘅自身去學習。因為講真，你計比例，無養狗嘅人一定多過有養狗嘅人，計成個香港社會。我哋屬於比較少眾嘅，唔代表我哋養狗嘅唔可以發聲或者係我哋錯，絕對唔係。只不過我哋都要明白唔養狗嘅人佔多數，我哋應該同佢哋溝通多啲先。」

陳庭欣今日出席慈善活動。（葉志明攝）