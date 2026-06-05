周星馳推《食神2026》短劇　黯然銷魂飯重現　翻版黃聖依飾火雞姐

周星馳（星爺）近年積極佈局短劇市場，繼旗下「九五二七劇場」推出首部微短劇《金豬玉葉》後，他再度攜手抖音平台，趁代表作《食神》上映30周年之際，啟動短劇版《食神2026》。



該劇已於5月31日在橫店正式開機，將是一部復仇爽劇，周星馳將以出品人及總監製身份參與制作，不親自執導，但劇中將保留「黯然銷魂飯」等經典元素。

《食神2026》宣傳海報（微博@趙夕汐工作室）

《食神2026》共30集，每集約三分鐘，預計於9月上線。劇集以食品安全為核心議題，延續《食神》精神，但敘事轉向當代社會寫實與小人物逆襲路線。

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劇情描述小攤主陳星（劉浩群飾）因女兒食用「味王集團」問題食品而患病。他在維權過程中反遭脅迫，被迫冒充失蹤的食神「史蒂芬周」，淪為黑心企業傀儡。陳星在忍辱負重之下，與妻子火雞（趙夕汐飾）聯手受害群眾，揭發餐飲巨頭森爺的黑色產業鏈。

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演員方面，男女主角劉浩群、趙夕汐皆為短劇圈人氣演員。劉浩群從話劇表演起步，近年活躍於短劇演出，代表作包括《東北愛情往事》系列，曾被網民稱撞臉王一博。即將作為新一代「星女郎」的趙夕汐，近年憑《愛在黎明前降落》《聲色犬馬》《藏珠》等作品累積知名度，氣質出眾，也被部分媒體形容外形神似另一星女郎黃聖依。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】