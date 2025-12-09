周星馳《鹿鼎記》內地｢首映｣首日票房44萬　網民：星爺經典不靈了

香港喜劇之王周星馳（星爺）主演的電影《鹿鼎記》5日在內地重映，令影迷們相當期待。不過，貓眼專業版數據指出，該部電影重映首日票房僅44.3萬（人民幣，下同），成績一般，且呈現下坡趨勢，讓不少人感慨：「33年前的星爺經典不靈了嗎？」



綜合內媒報導，周星馳版《鹿鼎記》4K修復版於12月5日重映，這是該片問世33年來首次在內地院線上映。 不過，該片的票房表現一般。據燈塔專業版顯示，該片首日票房僅44.4萬元，上映3天累計票房74.8萬元，場均觀眾不足4人，排片佔比低至1.1%。

周星馳《鹿鼎記》重映首日票房僅18萬（部分平台顯示44.4萬元）。（微博圖片）

數據指出，橫向對比《優獸大都會2》同期拿下23億票房，71%的排片形成壟斷，而《鹿鼎記》票房佔比僅0.2%。

報導分析，對於此現象歸咎於受眾斷層與時代隔閡，主力觀眾迭代，25歲以下觀眾（2000年後出生）對周星馳無集體記憶，更傾向荷里活動畫或流量明星新片（如肖戰《得閒謹制》首日9000萬）；老粉流失，70至90後觀眾或因家庭、時間成本放棄戲院懷舊，或對重複消費經典疲勞。

還有網友認為，郭富城《內幕》、周星馳《鹿鼎記》，上映首日被肖戰《得閒謹制》打得體無完膚，《得閒謹制》一天不到票房已經超過9000萬，肖戰槓票房的能力再一次獲得認證，郭富城的《內幕》首日票房只有237萬，昔日影帝也不得不服老啊。

公開資料顯示，《鹿鼎記》是一部拍攝於1992年香港喜劇電影，由周星馳主演，影片取材於金庸的武俠小說《鹿鼎記》。該影片為周氏電影多產期的經典之作，故事曲折離奇，爆笑十足。在1992年其香港票房成績為該年前五名，在香港以外市場亦深受歡迎，也被金庸大讚是最還原原著的電影。該片的續集為《鹿鼎記II神龍教》。

