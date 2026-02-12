《逃學威龍》遭AI魔改　周杰倫Karina亂入　星爺經理人怒質疑侵權

近期社交媒體掀起一波AI明星影片熱潮，網友利用人工智能技術，將周杰倫、羅志祥及韓國女團aespa成員Karina等人的臉部，合成至周星馳經典電影《逃學威龍》片段中，製造出彷彿眾星合體演出的效果。



這些影片在抖音平台上瘋傳，引發周星馳經理人陳震宇關注，並公開質疑此類AI生成內容是否涉及侵權問題。

資深經理人陳震宇發文表示有侵權疑慮。（微博@陳震宇Chris）

點擊查看更多網上AI惡改《逃學威龍》片段：

+ 9

這波AI合成影片風潮中，網友將周星馳經典電影《逃學威龍》的畫面重新製作，利用AI技術將片中角色的臉部替換成各路明星，成品幾可亂真，幾乎看不出任何破綻。其中周杰倫「客串」的版本引發廣大迴響，周杰倫本人也在社交媒體轉發限時動態，幽默回應表示：「到底要怎樣啦，是要我TAG星爺嗎。」顯示他對這類創作抱持輕鬆態度。

羅志祥同樣成為AI惡搞的對象，他親自發布影片回應，感嘆現在的AI技術實在太厲害，連聲音都能模仿得一模一樣。此外，韓國女團aespa近期赴香港開唱，人氣火熱，成員Karina的身影也被網友製作成AI版本，出現在周星馳電影片段中，逼真程度讓粉絲驚呼連連。

然而，這股AI創作風潮也引發版權與肖像權的爭議。周星馳經理人陳震宇對此表達不滿，他在社交媒體曬出抖音上各種「AI周星馳」的截圖，並拋出疑問質疑這些內容是否屬於侵權行為。陳震宇指出，部分創作者利用這些AI生成影片進行營利，而平台方面則疏於監管，使得相關問題持續擴大。隨著AI技術日益進步，明星肖像權的保護議題也再度浮出檯面，成為各界關注的焦點。

延伸閱讀：鄭爽涉代孕逃稅被封殺4年 新帳號推半自傳AI短劇 疑復出試水溫

+ 18

延伸閱讀：

陸男AI製百支假車禍片 遭警識破逮捕

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】