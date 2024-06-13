周星馳《金豬玉葉》劇情聚焦網路詐騙　故事貼地卻因一關鍵惹負評

周星馳出品的短劇《金豬玉葉》看了嗎？6月2日，抖音精品短劇「九五二七劇場」首部作品《金豬玉葉》上線了。播出前，這部短劇就將噱頭拉滿。



一來，周星馳的名號實在是太響了，雖然近年他在電影市場的表現不盡人意，但「喜劇大師」落場做短劇，豈不是手拿把來？

二來，「九五二七劇場」是抖音宣佈「辰星計畫」後，推出的首個精品短劇劇場，這也代表了平臺做好精品短劇的決心。無獨有偶，6月3日，由李若彤監製、主演的精品短劇《午後玫瑰》開鏡，這是「玫瑰故事劇場」的啟幕作。

夏若妍飾演的美女律師葉小萊。（IG@marlenita0108）

夏若妍飾演的美女律師葉小萊。（IG@marlenita0108）

夏若妍飾演的美女律師葉小萊。（IG@marlenita0108）

夏若妍飾演的美女律師葉小萊。（IG@marlenita0108）

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《金豬玉葉》表現如何，很大程度上決定了抖音精品短劇之路的下一步發展。《金豬玉葉》共24集，單集片長5分鐘。短劇播出後，馬上引起了觀眾的討論，「金豬玉葉太敢拍了」、「周星馳首部短劇討論殺豬盤」等話題洶湧。

6月5日《金豬玉葉》更新第二集，播放量目前5419.6萬次。短劇聚焦「網路詐騙」社會話題，主要講述實習律師葉小萊為姐姐葉小茴討回公道，聯手主播朱浩揭開「殺豬盤」詐騙真相，並找到自己職業道路的故事。

前兩集內容裡，《金豬玉葉》形象展現了「殺豬盤」的底層邏輯，並對職場傾軋以及美國槍擊、日本核污染排放等社會熱點話題進行了尖銳諷刺和戲謔調侃。

前兩集內容裡，《金豬玉葉》形象展現了「殺豬盤」的底層邏輯。（《金豬玉葉》劇照）

前兩集內容裡，《金豬玉葉》形象展現了「殺豬盤」的底層邏輯。（《金豬玉葉》劇照）

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第一集出現的徐志勝，帶來了不小驚喜。劇中他花式「坑領導」，各種正話反說。請假難、無人性、被同事背刺等現實困境，立刻讓廣大社畜產生強代入和強共鳴。

一些觀眾對《金豬玉葉》滿口稱讚，認可知名導演入局對微短劇質感的提升作用。一些觀眾卻對此感到不滿，並表示質疑。網上出現《金豬玉葉》「不好笑」、「含星量太低」、「這算是掛羊頭賣狗肉嗎」等負面評論。

評判《金豬玉葉》，要從兩個方面來聊。首先，是商業屬性。「叫獸易小星」易振興曾透露，這部劇的製作成本在百萬（人民幣、下同）左右。有媒體透露，《金豬玉葉》第二季招商已經在今年2月28日完成，售價800萬元。這個錢，還不到某些長劇一集的創收。

一些觀眾對《金豬玉葉》滿口稱讚，認可知名導演入局對微短劇質感的提升作用。（視覺中國）

單純將《金豬玉葉》與常規的抖音短劇相比，是不適當的。周星馳願意冠名「九五二七劇場」，除了短劇如今勢頭正猛，抖音想必也花了大價錢。

對抖音來說，《金豬玉葉》屬於「千金買馬骨」。一時的播出效果並沒有那麼重要。基於此，自然不能將《金豬玉葉》看成一件簡單的影視產品。至於藝術價值，則需要回歸到短劇本身。不少人在聊《金豬玉葉》，認為不僅不如周星馳以前的作品，連叫獸易小星也有了明顯退步。作為《金豬玉葉》的監製，怎麼十年後推出的作品，還不如自己的舊作《萬萬沒想到》？

周星馳期望透過「九五二七劇場」帶給觀眾更多歡樂。（抖音網站圖片）

最主要的原因，《萬萬沒想到》是「解構」，而《金豬玉葉》是「建構」。拍「碎片」是容易的，如何將「碎片」銜接成完整的故事，則是難的。更遑論如今的喜劇，同十年前相比，前進的道路更窄了。

不妨看看過往的抖音熱門短劇吧。《顧少的閃婚嬌妻》、《亂世婚寵夫人要逃婚》、《淨身出戶後我成了全城首富大小姐》……劇名就把故事講明白了。與這些短劇相比，只在劇名上玩諧音梗的《金豬玉葉》不是精品，那什麼是精品？

觀眾是稱讚還是失望，《金豬玉葉》能不能被視為精品短劇，其實並不重要。它在表達的內容內涵、製作層面、主題價值上確實跟之前短劇不一樣，至少已完全放棄了迎合女性受眾「粉紅意淫」、男性受眾「打臉爽文」的套路和同質化生產模式。

觀眾是稱讚還是失望，《金豬玉葉》能不能被視為精品短劇，其實並不重要。（抖音網站圖片）

《金豬玉葉》精准把握當代大眾情緒，以諷刺喜劇方式表現出來。相較於之前短劇一味迎合觀眾爽點的膚淺化表達，它的可貴之處在於從追逐娛樂放鬆，轉向了現實意義表達。周星馳式喜劇，好不好笑，這個有待商榷。至於劇場和短劇中能找到多少與周星馳的關聯，有多少對周星馳的致敬，有那麼重要嗎？

2024年，越來越多投資方來短劇市場「分羹」。廣電總局先後出臺監管審核與干預指導相關政策，這意味著短劇需要作為符合社會主流價值導向和文化內涵的文化產品來發展，未來短劇市場也必將朝著健康、規範、良性的軌道發展。

抖音的短劇精品化生產什麼時候真正能達到觀眾認為的精品等級，也許是明年，或許是後年，這有賴於全行業短劇精品化升級競爭、反覆運算優化。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】