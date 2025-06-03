傳周星馳新戲《女足》正式殺青「新任星女郎」個人戲份已完成

「喜劇之王」周星馳前年宣布要拍女版《少林足球》電影《女足》（暫名），去年3月更在台灣舉行大型海選記招，吸引超過3萬多人報名，期待成為新任「星女郎」。



大陸微博瘋傳，迪麗熱巴演出《女足》。（微博＠迪麗熱巴）

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日前大陸微博瘋傳，迪麗熱巴將要演出《女足》，有一說她只是客串，但也有網友質言：「她就是主演，其他徵選的人只是配角。」而近日有消息指出《女足》已經拍攝完成正式煞科，網路上還有不少拍攝的畫面曝光，甚至是特效動作場面。

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該片由周星馳執導，結合少林功夫與足球元素，講述中國女子足球隊徵戰亞冠杯的熱血故事，全組歷時3個月拍攝，迪麗熱巴於6月2日完成個人戲份，其他主演如張小斐、張藝興也於此前陸續殺青。

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