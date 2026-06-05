陳妍希曬兒子正面照神複製陳曉　9歲小星星暴風成長身高直逼150cm

台灣女星陳妍希與內地男星陳曉於去年正式宣布離婚，結束長達9年的姊弟戀情。雖然兩人分道揚鑣，但承諾會共同撫養兒子「小星星」。日前適逢六一兒童節，陳妍希罕有地在社交平台上載了一幅水彩速寫的正面「合照」，雖然畫面是以繪畫呈現，但依然可以清晰看見小星星的帥氣樣貌，隨即在網上掀起熱話。



陳曉與陳妍希已於去年2月官宣離婚。（網上圖片）

六一兒童節罕曬兒子正面照

在陳妍希分享的水彩速寫插畫中，9歲的小星星留著一頭清爽短髮，五官十分精緻。不少網民看過插畫後，紛紛大讚小星星的英氣神態與眉眼輪廓，簡直與爸爸陳曉一模一樣，驚嘆他是「神複製陳曉」，更被網民封為「基因彩票天花板」。

陳妍希曬兒子小星星正面照。（微博@陳妍希michelle）

早前聖誕節，陳妍希亦有曬出兒子照片。（微博@陳妍希michelle）

暴風抽高身高已直逼媽咪肩

事實上，隨著小星星日漸長大，他的身高與容貌近況也經常成為大眾焦點。過去母子倆曾被捕獲在機場同行，當時年僅9歲的小星星被發現已經「暴風抽高」，身高直逼媽媽陳妍希的肩膀位置，一雙長腿相當吸睛。除了外形出眾，小星星亦被網民大讚性格開朗、非常有禮貌，完美繼承了父母的高顏值與優良基因，絕對是個不折不扣的小帥哥！

「小星星」如今身高已到陳妍希肩膀處。（抖音@月月孟）

小星星似足爸爸陳曉。（網上圖片）

小星星似足爸爸陳曉。（網上圖片）

去年官宣離婚共同撫養仔仔

陳妍希與陳曉因合作劇集《神鵰俠侶》擦出愛火，可惜這段童話婚姻未能走到最後。雙方在去年共同發表官方聲明宣布離婚，並寫道：「感恩遇見，今後各自安好，未來同為孩子的父母，共同陪伴孩子成長。」雙方選擇理性和平地為9年感情畫上句號，並承諾未來會以父母身份，繼續共同陪伴仔仔成長。

陳妍希與陳曉在頭紗親吻經典一幕。