溫嵐搶救搵唔到血管插頸救命　ICU搏鬥11天出院發文：離死亡極近

現年46歲的台灣女歌手溫嵐，上個月14日因身體不適，且持續高燒未退，伴隨劇烈腹痛症狀，被緊急送往ICU救治。在歷經十多天的全力搶救與治療後，目前狀況已趨於穩定並轉入一般病房。近日，她首度在個人社交平台發文向粉絲報平安，稱自己歷經了人生中最驚險的生死考驗，並分享了這段期間的心路歷程。

經理人發文表示溫嵐已脫離險境。（FB@温嵐landy）

溫嵐因敗血性休克緊急送醫

溫嵐透露，5月14日凌晨時她突發劇烈腹痛，伴隨渾身盜汗、四肢無力。起初她以為稍作休息就能緩解，不料症狀持續惡化，緊急就醫檢查後才發現體內藏有一顆兩公分的腎結石，結石包裹膿腫阻塞了尿路，引發重度感染，最終演變為敗血性休克。

溫嵐因敗血性休克緊急送醫。（FB@温嵐 landy）

醫護人員找不到血管從脖子插針

當時病況危急，需立刻洗腎救治，搶救時醫護人員甚至找不到她的血管，只得從脖子注射升壓劑、抗生素還有點滴。溫嵐坦言：「第一次如此真切地感受到，死亡離自己竟然這麼近。」回想到在加護病房的11天歷程，更形容「每一天都像是一場戰鬥」。

溫嵐（FB@温嵐 landy）

溫嵐感謝親友悉心照看

此外，她在文中致謝北醫醫護團隊，是他們憑藉專業的判斷和悉心看護，以及永不放棄的精神將她從鬼門關救了回來；同時感謝親友細心照料，他們默默承受壓力和擔憂持續給予她陪伴鼓勵。「你們的陪伴與牽掛，讓我知道自己不是孤軍奮戰。無論多麼痛苦，我都必須努力奮戰到底。」

溫嵐感謝親友悉心照看。（FB@温嵐 landy）

溫嵐許諾康復後重返舞台

曆險歸來，溫嵐坦言自己學會了珍惜生命，更懂得把握當下的每一天。最後她向所有關心她的人報平安和表達感謝，也許下重返舞台的承諾：「我保證我會好好照顧自己的身體，休息一段時間後，我會健康的重返舞台。」