周渝民愛妻喻虹淵淡出13年復出　去年被詐騙近900萬夫妻零爭執

台灣經典男團F4成員「仔仔」周渝民的太太喻虹淵，過去曾出演《痞子英雄》和《愛情女僕》等經典劇集，婚後便逐漸淡出幕前，專注照顧家庭。最近，她正式宣布相隔13年後重返演藝圈，並在接受傳媒訪問時，大方分享了淡出幕後的生活點滴、夫妻相處之道以及未來的復出計劃。



周渝民（仔仔）與愛妻喻虹淵。(周渝民@微博)

喻虹淵憑台劇《痞子英雄》何小玫一角為大眾熟知。（《痞子英雄》劇照）

睽違13年宣告復出 直言「與搶錢無關」

喻虹淵自2016年生下女兒後便淡出演藝圈，她透露，這次重回演藝圈並非一時興起，她目前正和團隊一起積極策劃全新的內容準備送給大家。對於未來的作品和角色，她展現了成熟演員的專業度，強調自己完全不會設限，只要有合適的劇本或需要，她便會接拍。

喻虹淵消失幕前整整十年宣布復出。（IG@reen_yuan）

當被問到這次高調復出，是否因為之前荷包大出血、需要賺錢填補空缺時，喻虹淵直接否認，她透露真正決定復出的主因有二：一是10歲的女兒如今已經到了可以放手的獨立階段；二是她認為自己目前尚算年輕，希望趁現在去完成一些以往喜歡、卻因為照顧家庭而未能達成的事情，與經濟狀況無關。

喻虹淵2015年與周渝民結婚，2016年誕下一女。（周渝民微博圖片）

慘遭詐騙3447萬台幣 夫妻「零爭吵」共同面對

喻虹淵先前曾不幸遭遇保險詐騙，導致高達3,447萬元新台幣（約900萬港元）的巨款不翼而飛。談及這起案件，她平靜地表示目前官司仍在進行當中。

喻虹淵曾遭遇詐騙，損失高達3,447萬元新台幣（約900萬港元）。（周渝民@微博）

最令人佩服的是，面對如此龐大的財務損失，她與仔仔不僅沒有因此動怒爭執，反而展現了極高的婚姻智慧：「這沒甚麼好吵，要共同面對解決問題，只會討論怎麼解決。」雙方堅定攜手度過難關的態度，足見兩人堅不可摧的感情。

詐騙發生後，喻虹淵稱夫妻二人並沒有吵架，反而合起心來共同面對。（IG@reen_yuan）

超高器量力撐老公：「大S是他一生的貴人，這很好」

台灣女星徐熙媛（大S）去年不幸病逝，作為大S前度的仔仔，曾公開感性表示：「在我精神不好的時候，熙媛接住我，我一直有很多貴人，我覺得我很幸運。熙媛是我一生的貴人。」而喻虹淵亦展現了無與倫比的大度與高EQ，她不僅完全不吃醋，還公開力撐老公的言行舉止非常溫暖：「我覺得很好啊，而且他的每個發言我都覺得蠻好的。」

喻虹淵超高器量力撐老公：「大S是他一生的貴人，這很好」。（IG@reen_yuan）

當被記者開玩笑問到「每天睡醒一睜開眼，就能看到仔仔這張男神帥臉是什麼感受」時，喻虹淵忍不住搞笑反問：「你們該不會覺得他沒有工作在家的時候，也是Set好頭髮的吧？」

喻虹淵仲曝光男神周渝民的崩壞日常：「在家也是會亂髮」。（IG@reen_yuan）

她隨後強調自己從來都不是「外貌協會」，當初選擇與仔仔結婚，絕非單純因為他的高顏值，更看重的是他的才華，她放閃表示：「我從來沒有覺得他是什麼男神，只是剛好我喜歡他，然後他剛好長得很帥。」