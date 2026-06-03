周渝民愛妻喻虹淵淡出13年復出　去年被詐騙近900萬夫妻零爭執

撰文：小白
出版：更新：

台灣經典男團F4成員「仔仔」周渝民的太太喻虹淵，過去曾出演《痞子英雄》和《愛情女僕》等經典劇集，婚後便逐漸淡出幕前，專注照顧家庭。最近，她正式宣布相隔13年後重返演藝圈，並在接受傳媒訪問時，大方分享了淡出幕後的生活點滴、夫妻相處之道以及未來的復出計劃。

周渝民（仔仔）與愛妻喻虹淵。(周渝民@微博)
喻虹淵憑台劇《痞子英雄》何小玫一角為大眾熟知。（《痞子英雄》劇照）

睽違13年宣告復出　直言「與搶錢無關」

喻虹淵自2016年生下女兒後便淡出演藝圈，她透露，這次重回演藝圈並非一時興起，她目前正和團隊一起積極策劃全新的內容準備送給大家。對於未來的作品和角色，她展現了成熟演員的專業度，強調自己完全不會設限，只要有合適的劇本或需要，她便會接拍。

喻虹淵消失幕前整整十年宣布復出。（IG@reen_yuan）

當被問到這次高調復出，是否因為之前荷包大出血、需要賺錢填補空缺時，喻虹淵直接否認，她透露真正決定復出的主因有二：一是10歲的女兒如今已經到了可以放手的獨立階段；二是她認為自己目前尚算年輕，希望趁現在去完成一些以往喜歡、卻因為照顧家庭而未能達成的事情，與經濟狀況無關。

喻虹淵2015年與周渝民結婚，2016年誕下一女。（周渝民微博圖片）

慘遭詐騙3447萬台幣　夫妻「零爭吵」共同面對

喻虹淵先前曾不幸遭遇保險詐騙，導致高達3,447萬元新台幣（約900萬港元）的巨款不翼而飛。談及這起案件，她平靜地表示目前官司仍在進行當中。

喻虹淵曾遭遇詐騙，損失高達3,447萬元新台幣（約900萬港元）。（周渝民@微博）

最令人佩服的是，面對如此龐大的財務損失，她與仔仔不僅沒有因此動怒爭執，反而展現了極高的婚姻智慧：「這沒甚麼好吵，要共同面對解決問題，只會討論怎麼解決。」雙方堅定攜手度過難關的態度，足見兩人堅不可摧的感情。

詐騙發生後，喻虹淵稱夫妻二人並沒有吵架，反而合起心來共同面對。（IG@reen_yuan）

超高器量力撐老公：「大S是他一生的貴人，這很好」

台灣女星徐熙媛（大S）去年不幸病逝，作為大S前度的仔仔，曾公開感性表示：「在我精神不好的時候，熙媛接住我，我一直有很多貴人，我覺得我很幸運。熙媛是我一生的貴人。」而喻虹淵亦展現了無與倫比的大度與高EQ，她不僅完全不吃醋，還公開力撐老公的言行舉止非常溫暖：「我覺得很好啊，而且他的每個發言我都覺得蠻好的。」

喻虹淵超高器量力撐老公：「大S是他一生的貴人，這很好」。（IG@reen_yuan）

當被記者開玩笑問到「每天睡醒一睜開眼，就能看到仔仔這張男神帥臉是什麼感受」時，喻虹淵忍不住搞笑反問：「你們該不會覺得他沒有工作在家的時候，也是Set好頭髮的吧？」

喻虹淵仲曝光男神周渝民的崩壞日常：「在家也是會亂髮」。（IG@reen_yuan）

她隨後強調自己從來都不是「外貌協會」，當初選擇與仔仔結婚，絕非單純因為他的高顏值，更看重的是他的才華，她放閃表示：「我從來沒有覺得他是什麼男神，只是剛好我喜歡他，然後他剛好長得很帥。」

乘風2026｜范瑋琪無人問津落淚輪空　網民揭昔日背刺張韶涵黑歷史王力宏演唱會火辣女伴舞坐大腿貼身互動　鼻尖親密接觸引全場吃醋鬼鬼吳映潔未婚當媽後罕露好身材　黑薄紗大尺度透視裝展極致誘惑Ella陳嘉樺演唱會突爆父親車禍左腦重創　淚灑舞台哽咽求歌迷幫忙19歲混血女神舒舒比基尼上馬　「一個彎腰」騷噴血身材為寫真造勢
周渝民(仔仔)
喻虹淵　
台灣藝人動向