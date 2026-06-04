舒淇自揭做導演因侯孝賢催促　《女孩》劇本寫10年　嘆做演員幸福

舒淇曾在香港電影金像獎奪下最佳新人演員、女配角獎，相隔29年，再度站上同一舞台，她以導演身份抱回最佳新導演獎，典禮上，她說了一句讓所有人都笑了的話：「能贏這個獎，最主要是我有30年的經驗，不是你們不好，是我太老了。」從演員到導演，她走了一條漫長的路，感覺「既奇妙又踏實」。



舒淇近期接受《marie claire美麗佳人》雜誌訪問，她坦言，從沒想過當導演。早在拍攝《千禧曼波》時，導演侯孝賢就曾問她是否想過執導演筒，當時她只當玩笑。直到多年後合作《刺客聶隱娘》，侯孝賢再問一次：「準備好了沒有？」她才開始認真寫劇本。

舒淇登「新晉導演」。（陳順禎 攝）

更多舒淇的相片：

+ 13

沒想到執導的電影《女孩》一寫就是10年，歷經無數次修改，直到2023年，舒淇突然有了急迫感：

如果我不趕快把這個作品拍出來，我感覺以後可能就不會再做導演了。

最終，她在13天內完成劇本並正式啟動拍攝。舒淇自認是幸運的，籌拍過程中，製片人和經紀公司很快就幫她找到了投資方，對方沒有太多疑問，幾乎是「拍拍胸口」就願意投資。但真正的困難處，在於背負製片人與投資方的壓力，在堅守自己的純粹與讓更多人理解故事，兩者之間需不斷地尋找平衡，那些盤旋已久的疑問，變成一個個具體的、必須去解決的難題：「你要說順利，其實真的還挺順利的，你要說不順，當然也會有一些。」

從演員變成導演，舒淇直言：

做演員很幸福。

因為演員只需要專注於角色，導演則要看全局，一路走來感覺「既奇妙又踏實」，奇妙的是因為兜兜轉轉，始終是這個舞台，而踏實的是因為30年的積累，不是白走的。對於現在的演員舒淇而言，選擇角色最看重的是：「好不好玩、有沒有感覺，跟團隊有沒有緣分，就這樣。」

延伸閱讀：舒淇《女孩》指定他演「家暴父」 邱澤揭挑戰「重口味」角色內幕

+ 1

延伸閱讀：

日本現象級IP衝上大銀幕 「吉伊卡哇 人魚島的秘密」推中文版

香港女神梁詠琪驚傳破產！5位小朋友成最後希望 靠踢足球翻轉人生

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】