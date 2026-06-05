黃淑蔓罕曬背心眼鏡Look閨房照　反差魅力引網民激讚：超有女人味

現年24歲的黃淑蔓（Feanna）即將迎來25歲生日，近日她於個人社交平台曬出一組居家靚照，並配文極可愛的顏文字表情。她褪去出道時滿滿的稚氣少女感，開始散發輕熟女魅力。



黃淑蔓上載無框眼鏡照獲激讚。（IG@feannasswag）

黃淑蔓上載無框眼鏡照獲激讚

相中，Feanna一身修身白色吊帶小背心，坐在椅子上雙手托腮，其肩頸線條自然展露，她的鎖骨格外亮眼。最吸睛的莫過於她戴著一副簡約的無框眼鏡，讓她搖身變成氣質成熟的眼鏡美女，雙眼滿滿靈動，渾身透露出輕熟女人的氣息，即引來大批網民留言激讚，不少粉絲都被Feanna戴眼鏡的模樣俘虜。大讚其反差魅力，有網民稱讚無框眼鏡與Feanna完美契合，更有人感歎她愈大愈靚女。

黃淑蔓上載無框眼鏡照獲激讚。（IG@feannasswag）

黃淑蔓上載無框眼鏡照獲激讚。（IG@feannasswag）

黃淑蔓在音樂巔峰期選擇赴英留學

Feanna在14歲時憑藉電影主題曲《差一點我們會飛》成為史上最年輕的叱咤樂壇生力軍銅獎得主。18歲時再憑首張專輯內的一首 《Dream My Dreams》成為最年輕的「專業推介 叱咤十大」歌手，得獎後她卻選擇暫停音樂事業赴英留學3年。她曾在訪問中透露自己在留學前兼顧唱歌和學業壓力過大，被問及是否後悔當年的決定時，她表示自己從未後悔過，稱如果沒有留學就感受不到世界的美好。

黃淑蔓在音樂巔峰期選擇赴英留學。（IG@feannasswag）