黃淑蔓Feanna螢幕初吻畀咗狗　被群貓包圍笑言似出軌怕主子呷醋

撰文：亞瑟
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「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）愛惜小動物，關心流浪毛孩，得知「大樹下善待動物庇護站」面臨資金告急，需要大眾捐款維持日常營運與緊急救援，她與Fans帶著貓狗糧食，以及公司同事集資的利是錢，到「大樹下」做義工。呼籲領養代替購買、一次過捐款、每月捐款或助養計劃等，集腋成裘，幫助「大樹下」營運，改善毛孩生活。

黃淑蔓呼籲領養代替購買。（官方提供圖片）

黃淑蔓螢幕初吻畀咗狗

Feanna說：「今日好有意義，我同Fans一齊到『大樹下』做動物義工，呢度照顧超過一百隻貓狗，每日嘅食物和醫療開支都好大。透過義工Joey，我哋了解每隻狗狗嘅故事。」Feanna與Fans替狗狗梳毛和餵食，期間被熱情的狗狗「抱抱」索吻，笑言：「無諗過我嘅螢幕初吻係畀咗狗仔，佢嘅熱情同埋衝擊，殺我一個措手不及，佢真係好可愛。」

熱情的狗狗「抱抱」索吻。（官方提供圖片）

黃淑蔓似出軌怕屋企貓主子嬲

之後Feanna與Fans帶著零食去「貓舍」，當她坐在梳化上，貓貓立即湧上前討抱，其中一隻成功伏在她大腿上的貓咪，更出手打其他貓要獨霸Feanna，Feanna立即控制場面，左擁右抱。她笑言有少少「出軌」的感覺，說：「唔知返到屋企兩隻貓聞到我身上有其他貓狗味道，會唔會好嬲？剛才入到貓舍，感覺嗰度就係屬於我嘅地方，一入去坐低，啲貓貓就衝晒埋嚟，要我哋摸摸同埋拍Pat Pat，其實貓狗都好需要人陪伴。」之後她在衣服上發現一條貓鬚，說：「聽講對住執到嘅貓鬚許願好靈驗，我希望所有貓狗都可以幸福健康！」

黃淑蔓一入去坐低，啲貓貓就衝晒埋嚟。（官方提供圖片）

Feanna早前因為嚮往貓咪無拘無束的性格，而創作新歌《喵！》，問她會為狗狗寫歌嗎？她說：「如果我要寫一首關於狗狗嘅歌，可能要等我真係養咗狗先。其實我由細到大都好想養狗，但要做個有責任嘅主人，每日帶佢落街散步、居住嘅地方，同埋經濟狀況穩定，我先至可以再養多一隻新嘅動物，領養前三思，係一生一世嘅責任，諗清楚先至帶佢哋返屋企。」

黄淑蔓单曲《喵！》Cover（IG@mediaasiamusic）

雖然未必每個人都可以在家裏養貓狗，Feanna建議可參加「助養計劃」，她說：「每一隻狗仔都有佢嘅身世故事、身體狀況，『大樹下』好需要大家支持和捐款，至可以繼續營運落去。有養寵物都知道醫療費用真係好龐大，希望大家有錢出錢，有力出力。」

黃淑蔓希望大家有錢出錢，有力出力，幫助毛孩。（官方提供圖片）
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黃淑蔓 (Feanna)
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