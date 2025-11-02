黃淑蔓尖沙咀疑被非禮慣犯抽水　望向途人求助冇人理感難過

歌手黃淑蔓（Feanna）近日在社交平台發文，透露在尖沙咀商場內懷疑遭到一名陌生男子非禮，更令她感到心寒的是，她當刻試圖向途人求助，卻無人伸出援手，令她大感無助。

黃淑蔓在帖文中詳述了事發經過，指當時正獨自一人在尖沙咀行走：「喺tst行行吓，突然之間俾人撞咗下，膊頭同大髀都俾人hi（揩）咗，第一下反應唔切，淨係覺得好驚，呢個人撞完我之後即刻瞄住前面另一個女仔想撞埋去，我實在係太驚啦當刻 ，自己一個人唔知應該點做好，所以我決定遠離。」但她表示，事件中最令她難過的，是途人的冷漠：「最唔開心嘅係我停咗喺度望我後面經過嘅人求救，竟然冇人理我」。她提醒其他女生外出時要小心，並強調自己當時已打扮密實，著長袖衫、長牛仔褲，並戴帽和口罩，但仍然遇上此事，感到非常無助。

Feanna說：「行行吓，突然之間俾人撞咗下，膊頭同大髀都俾人hi（批）咗，第一下反應唔切，淨係覺得好驚，呢個人撞完我之後即刻瞄住前面另一個女仔想撞埋去。」（Threads@feannaswag）

Feanna透露自己當時的衣著非常密實，身穿長袖衫和長牛仔褲，且戴上帽和口罩包到冚。（IG@feannaswag）

Feanna表示：「最唔開心嘅係我停咗喺度望我後面經過嘅人求救，竟然冇人理我」有網民認為或許其他人不知道她正在求救，她則回覆：「佢哋喺後面一定望到發生咩事，因為佢哋有避開呢個人，嗰刻我真係好驚，我都好嬲自己點解冇出聲。」（IG@feannaswag）

有網民質疑她如何「用眼神求救」，指其他途人不幫手或許是不知道她正在「求救」，她則解釋：「佢哋喺後面一定望到發生咩事，因為佢哋有避開呢個人，嗰刻我真係好驚，我都好嬲自己點解冇出聲。」不過也有網民留言表示自己都遇過這個人，指他根本是慣犯，有女士透露曾在金鐘站、Elements等地有同一遭遇，對象亦為同一人，留言：「當時我經已見佢向住我行過黎，我避開，點知佢轉彎撞到正我，當時我好愕然，轉身見佢即刻再打個大S撞另一個女仔。通常你撞人/ 人撞你都會有反應，但佢繼續行，所以我知道佢係專登，我對住個女仔指住佢大叫 "佢係專登㗎" ，個女仔有點 odd，可能佢不為意，於是我好嬲追上去，點知個大叔快步入佐（咗）戲院。」

網民留言分享自己經歷，指自己在其他地方遇過他，質疑他根本是慣犯。（Threads@feannaswag）

網民指出該名疑似色狼的特徵。（Threads@feannaswag）

Feanna透露自己收到很多私訊，指很多人都表示曾遇過同一位男士，並形容：「佢經常攞住好多野(eg 紅白藍膠袋)同埋會帶住耳機，會喺你身後趁你唔注意嘅時候撞埋嚟。我就喺冇玩手機冇帶耳機嘅情況之下都俾佢突襲到，各位小心啦」她感謝大家的關心，表示心情已平復，發文是為了提醒所有人注意安全。

