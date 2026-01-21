黃淑蔓首次執導剪接MV想改名「黃淑喵」被拒　夢想做貓卻天生犬系

「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）2026年第一擊，首支派台新歌《喵！》MV上架，這是她首次執導、剪接及演出，她帶著DV機在上環海味街遊走，拍攝貓咪日常，出動小零食做酬勞，作為愛貓之人，Feanna成就解鎖，非常開心。



《喵！》創作班底有新晉作曲人L.K.簡力恆、填詞人Oscar、編曲和監製賴映彤，Rap詞由Hayley Sit與L.K.簡力恆合作。「貓奴」Feanna家有兩隻貓咪，一隻是約5歲的Chibi，另一隻是約2歲的Michi，牠們經常亮相Feanna的社交平台，陪她做運動和練歌，是她的同居蜜友。她說：「我好鍾意貓，好想寫一首歌關於貓嘅歌。我喜歡貓嘅態度，與世無爭、鍾意做乜就做乜，偶爾有少少調皮。我好想成為一隻貓，所以我將呢個諗法講俾公司同埋填詞人Oscar知道，佢就寫咗呢份咁自由自在嘅歌詞。」

黃淑蔓首次自導自演兼剪接MV

這是Feanna首次為自己歌曲MV執導，她興奮地說：「今次係我第一次做導演，第一次嘗試用DV機去拍攝，其實之前冇乜接觸過DV機，但係我好鍾意佢拍出嚟有一種Vintage嘅畫質。如果呢個MV要嚟Explore ，拍一個類似Vlog、Dairy，用DV機拍攝最 適合。我用DV機喺上環海味街拍咗一日，因為嗰度有好多貓，而且每一隻都好得意，全日我就去發掘貓，去搵貓。」

夢想成為貓卻天生犬系性格

Feanna透露這首歌原本還有另一個名字，她說：「填詞人Oscar提議咗另一個歌名《黃淑喵》，我好喜歡，不過反對嘅票數實在太多。唉，大家鍾意啦，咁用《喵！》囉，但私底下我係叫呢首歌做《黃淑喵》！」

雖然Feanna好想成為一隻貓，但她身邊的朋友一致認為她「犬系」性格，她說：「『貓系』嘅人比較Cool（冷酷）、神秘感、少少高傲、佢哋話我對眼好似貓，但我為人好似狗仔，『犬系』性格。因為我一見到人就好開心，即刻笑，好似一隻搖尾小狗，所以啲朋友話我屬於『犬系』。」