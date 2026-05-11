唱錢｜黃淑蔓人靚聲甜成功挑戰Monster歌曲　網民睇到「沉船」

由森美、Eric Kwok（郭偉亮）帶領Plan V成員李茵彤Desta主持、Eric Kwok擔任音樂總監的互動音樂Game Show《唱錢》，日前（9日）一集嘉賓黃淑蔓（Feanna），成功打低超級Monster歌曲《I Will Always Love You》，令三位主持勁興奮瘋狂尖叫兼極速衝上台，當中森美除興奮至熊抱Eric Kowk、更一度因嗌得過激見暈跌埋落地：「我嗌到見暈」，場面興奮又經典。

Monster歌曲《I Will Always Love You》連Eric Kwok都覺得極地獄。(公關提供)

叫媽咪「快啲撳掣」爭獎金勁搞笑

在Feanna正式接受挑戰前，EK揚言：「我係質疑過究竟有冇人可以成功搞掂呢隻歌呢？」，並封該首歌為「一隻本來以為冇乜人可以成功到嘅歌。」而Feanna挑戰前，亦坦言欠自信，皆因平時演唱「太有自己Version」。最終Feanna以綜合成績93.8%成功挑戰Monster，獲森美、Eric Kwok讚不絕口，森美：「原本諗住去到Chorus當你贏」、「高音位都仲唱得好舒服」、「啲轉音你全部背得到晒」、「我跌落地嗰吓唔係玩架，係嗌到暈咗」，Eric Kwok：「抵你贏，因為你熟讀晒啲音」、「你話畀我聽呢個世界原來有希望」。大嗌好玩的Feanna事後坦言當望到系統內的Bar出現紅色時，會忍不住凝望及分心。為觀眾贏得HK$30,000現金獎的Feanna，還搞笑地叫媽咪「快啲撳掣」爭獎金，十分搞笑。

大家真係好興奮，森美直頭跌埋落地。(公關提供)

今次Feanna前8首歌曲挑戰成績為Level 1《希望》綜合成績：97.2%、Level 2 《戀愛預告》綜合成績：92.2%、Level 3《Chotto等等》綜合成績：94.5%、Level 4《依然》綜合成績：92.3%、Level 5《多啦A夢》綜合成績：95.3%、Level 6《愛是最大權利》綜合成績：94.6%、Level 7《忍》綜合成績：93.7%、Level 8《越難越愛》綜合成績：91.3%。首度出現在《唱錢》的《忍》，是林欣彤出名難唱的歌曲之一，但Feanna不但輕鬆過關，還唱出了感染力，令森美大感佩服：「你嗰種從容打低咗我哋系統。」

《越難越愛》同《忍》都係Feanna覺得難嘅歌曲，不過關關難過關關過。(公關提供)

由於Feanna表現超卓，昨晚節目一播出即吸獲網民洗版式正評：「黐線，勁到」、「大癲」、「把聲靚到癲」、「人靚聲甜，真實力」、「真係好勁，又靚女」、「甜姐兒甜到漏，性格仲好鬼馬」、「睇到沉船到遇溺」、「Gfable」、「佢嗰種靚好自然」、「美女」、「呢個節目冇修音，完全係反映到歌手嘅真實水平，黃淑蔓真係新時代最好唱功嘅歌手之一」、「好彩佢上咗呢個節目，等多啲人認識佢」、「佢真係超勁，又夠氣，又準」、「睇完《唱錢》即刻去追聽番佢嘅歌」、「好勁，連Whitney Houston嘅《I Will Always Love You》都過關」、「態度好、技術好」、「完全係屈機」、「新一代巨肺」、「睇到我成盒飯都凍晒（意旨投入到唔記得扒飯）」；還有一班網民以《華富一號》（今屆金像獎最佳原創電影歌曲）稱呼Feanna！

大家輪流同Feanna Give Me Five。(公關提供)

其實Feanna確是相當強勁，年僅24歲的她不但入行已11年，更曾兩度勇奪金像獎最佳原創電影歌曲，讀書期間亦已在校內校外比賽獲獎無數。14歲已成為半職業歌手的Feanna，曾接受正規音樂訓練，擁有英國皇家音樂學院（ABRSM）八級聲樂資格，實力非同小可。