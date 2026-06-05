NMIXX雪允機場獲讚絕世神顏　禮貌鞠躬對比張員瑛態度形成反差

韓國女子組合NMIXX成員雪允（Sullyoon），近日一段過往在機場過安檢時除下口罩的影片畫面再度瘋傳，引發熱議。畫面中她摘下口罩露出精緻五官的模樣，再次讓無數網民瞬間心動。

NMIXX雪允除口罩畫面再度瘋傳。（Threads@nswer_mmxxii）

雪允除口罩展神顏驚艷網民

從流傳的影片中可見，雪允佩戴的口罩幾乎從額頭一路蓋到下顎，大半張臉都被完全遮住，讓不少粉絲紛紛感嘆「原來一個口罩就能輕鬆遮住整張臉」。而在面對機場工作人員要求核對身份時，她十分大方地除下口罩。影片一曝光，大批網民紛紛驚呼雪允就連素顏都如此「驚為天人」，不愧是「絕世神顏」。雪允出道後常常因為一雙靈動的大眼，被外界大讚為「小鹿眼」。

雪允向工作人員禮貌鞠躬。（Threads@nswer_mmxxii）

雪允除口罩展神顏驚艷網民。（IG@nmixx_official）

雪允、張員瑛態度反差引熱議

核查完身份後，雪允禮貌地向工作人員點頭微笑致謝，更雙手鞠躬接過護照，全程表現得十分謙遜有禮，被網民大讚「美貌與禮貌兼具」。

NMIXX雪允獲讚「絕世神顏」。（IG@nmixx_official）

NMIXX雪允獲讚「絕世神顏」。（IG@nmixx_official）

這不禁讓人聯想起，近日韓國女團IVE成員張員瑛在機場過安檢時所引發的爭議。當時張員瑛因雙手交叉、僅稍微拉下口罩配合查驗的畫面被拍下，一度被網民質疑其態度傲慢無禮。如今兩人被放在一起對比，明顯的態度差異在網路上再度掀起討論。

機場人員在確認護照期間，張員瑛一直雙手交叉抱胸、盯著對方看。（YouTube@STARPLUS）