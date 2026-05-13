BTS柾國險遭盜84億韓元疑犯落網　中國黑客跨國作案多名藝人受害

韓國法務部13日將一名中國大陸籍的嫌犯A某自泰國遣返回韓，A某涉嫌竊取個資後申辦預付型手機，藉此進行金融相關帳戶的驗證，直接盜領受害者的帳戶或虛擬資產，不法所得超過韓幣380億元（約2億港元）。受害者不乏知名藝人、大公司老闆等，就連BTS（防彈少年團）的柾國也險些被轉走韓幣84億元（約4400萬港元）的HYBE股票，所幸並未得逞。



駭入政府網站竊取個資 利用手機認證重設驗證

40歲的A某涉嫌在泰國等海外地區組織駭客（黑客）犯罪集團，自2023年8月至去（2025）年4月，先駭入政府、公家機關等20多個網站竊取個資，再以受害者的名義申請預付型手機。

田柾國（Jung Kook）遇大陸黑客，險些被轉走韓幣84億元（約4400萬港元）的HYBE股票。（IG@bts.bighitofficial）

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由於目前許多金融服務都依賴手機實名認證，有了手機號碼後要進行帳戶驗證簡直通行無阻，駭客就能重設銀行登入驗證、申請數位憑證、登入證券帳戶、接管虛擬貨幣帳號等。

韓國法務部指出至少有258人的個資外洩，有的人正在坐牢、有的人正在當兵，被竊取個資之後拿來犯案，相當倒楣。

另外還確認到數十位受害者的資產被轉走，受害者包含知名藝人、大公司老闆、新創企業的董事等，其中最知名的莫過於BTS成員柾國。

據悉柾國的正確帳戶遭盜，高達韓幣84億元的HYBE股票險些被轉走。所幸立刻凍結支付，因此並未造成實質損失。

本案由韓國法務部與警察廳聯手出擊，也跟國際刑警組織合作，去年5月先在泰國抓到另外一位中國大陸籍主嫌B某，隨後向泰國當局申請緊急引渡羈押，並在去年8月將B某遣返回韓、9月16日起訴，目前正在審理中。

去年抓到B某後也掌握A某行蹤，A某也在13日落網，早上自泰國曼谷遣返回仁川機場。

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