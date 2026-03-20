BTS驚現紙紮版應援手燈　1:1神還原還附贈電池　網：做鬼也要追星

偶像應援文化現在竟發展到跨越陰陽界！



近日一款由電商賣家推出的「防彈少年團（BTS）特別版紙紮手燈」在社交平台引發轟動。這款商品不僅以1：1比例手工還原經典的「阿米棒（ARMY BOMB）」，甚至貼心附贈紙紮電池，讓粉絲阿米（ARMY）們直呼：

殯葬業者簡直讓我大開眼界

紙紮版BTS應援手燈。（蝦皮購物）

紙紮BTS手燈1比1還原設計

這款引發熱議的紙紮手燈，是依照BTS特別版手燈樣本手工打造，售價定為1900元（台幣，約465港元）。賣家強調細節高度仿真，為了讓應援在「另一個世界」也能電力滿格，還特別附贈3顆紙紮AAA鹼性電池，細緻程度令網友瞠目結舌。不過賣家也提醒，由於是純手工黏貼製作，難免會有溢膠或摺痕，呼籲完美主義的消費者在購買前需審慎評估。

商品截圖曝光後，立刻讓阿米們暴動。由於這款紙紮版價格與實體手燈接近，不少粉絲幽默表示，這款「終身可用」，換算下來CP值還比較高。也有人在留言區直呼：

「我會先交代好家人的！」

「在下面也要為哥哥們應援」

「這輩子追不夠，當鬼也要追星！」



更多BTS成員照片：

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更有粉絲也紛紛留言：

「火化時現場要播放BTS的經典歌曲《Fire》才夠應援！」

「燒到最後要大叫三聲Wow⋯Wow⋯Wow！」

「能有演唱會貴賓卡就更好了。是說靈魂需要門票嗎？」

「閔玧其：（阿米）燒起來了呢」



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