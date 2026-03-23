BTS演唱會過度調用警察、消防員「封路搜身」惹民怒　公司回應了

BTS防彈少年團21日在首爾光化門舉行免費演唱會，是他們睽違3年多後首次合體演出，原先警方預計演唱會當天將有多達26萬人聚集在從光化門廣場（舞台搭建地點）到崇禮門一帶，特地動員部署了約1.5萬名人員，包括警察、消防人員和政府人員，以維持秩序。



當天除了交通管制外，更設置了安檢關卡，不料卻引發民怨，住在光化門附近的民眾抱怨回家竟還要排隊過安檢。

韓國超人氣男團，防彈少年團（BTS）（X@bts_bighit）

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經紀公司HYBE就BTS光化門演唱會安保措施過度引發的爭議正式道歉。 22日發出官方聲明表達歉意，並對BTS前一天在光化門舉行的回歸演唱會表示感謝。

HYBE表示「我們衷心感謝韓國當局促成光化門演出。」他們補充說：「我們很榮幸能夠在這個具有歷史意義的場館與來自世界各地的歌迷交流。」他們也對警方、消防部門以及政府和地方官員表示感謝，感謝他們為確保演出安全順利進行所付出的不懈努力。

HYBE就演出當天給光化門地區市民、附近商家、上班族及遊客帶來的不便表示歉意，並解釋道：

由於這是一場備受全球矚目的演出，為了確保安全，交通管制、建築管制以及危險品檢查等措施在所難免。

他們也向所有因此受到影響的人士致以深切的歉意。

HYBE強調，藝人、粉絲和韓國民眾的成熟支持是K-pop走向全球的基石。他們表示，有序的觀賽秩序和相互尊重的公民意識，使這場演唱會更加意義非凡。

此外，HYIVE表示將致力於更有效地向世界推廣K-pop和K-culture的價值。 HYIVE解釋說，目前正與相關機構就保護和推廣國家遺產和文化資產的措施進行磋商，並計劃透過這些措施建立一個可持續的支持體系。

同時，HYBE向大田火災事故的所有受害者表達了慰問，向受害者家屬表示哀悼，並祝福傷者早日康復。

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